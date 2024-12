Clamoroso, record di ko: il club ne conta 13!

Per la squadra c’è da fare i conti con il problema infortuni: è un vero record, ne sono già tredici in appena diciannove partite

Ormai è chiaro: quando si programma una stagione per un club di Serie A, bisogna tenere in considerazione anche la voce infortuni. Impossibile al giorno d’oggi allestire una squadra senza valutare anche che nel corso dell’anno ci saranno più problemi fisici.

Una situazione che accomuna un po’ tutte le squadre, ma che riguarda in misura maggiore chi deve fare i conti anche con gli impegni internazionali. Il calendario troppo serrato porta ad avere un numero maggiore di infortuni e le squadre devono essere preparate a far fronte alle assenze. Certo ci sono casi estremi, come quello che riguarda quest’anno la Juventus. Oltre ai problemi muscolari, i bianconeri hanno avuto già due gravissimi infortuni: Bremer e Cabal, a causa della lesione del legamento crociato, hanno già chiuso la loro stagione.

Entrambi difensori, hanno messo nei guai Thiago Motta che fa i conti ora con un’emergenza nel pacchetto arretrato che andrà avanti fino a gennaio. Il problema è rappresentato dal fatto che, oltre ai due sudamericani, i bianconeri hanno altri calciatori fermi ai box, forse troppi: ben 13 da inizio di stagione gli infortuni in appena 19 partite.

Juventus, gli infortuni sono un problema: numeri da record

Andando a contare tutte le assenze da inizio stagione in casa Juventus, si arriva a quota 85: si tratta di una media di oltre 4 infortunati per ogni partita.

Statistiche da record che stanno complicando non poco il lavoro di Thiago Motta, costretto troppo spesso a schierare giovani o calciatori fuori ruolo. È accaduto contro Milan, Aston Villa e Lecce in attacco, con Weah e Yildiz che si sono alternati nel ruolo di prima punta per sopperire all’assenza di Vlahovic.

Il serbo dovrebbe rientrare contro il Bologna, ma intanto è già a quota tre partite saltate, nulla in confronto alle 19 assenze dell’altro centravanti in rosa, Arek Milik. Il polacco ancora deve mettere piede in campo e si spera lo possa fare entro gennaio. Ma oltre a lui, la Juventus fa i conti anche con quelli che possono essere definiti veri e propri casi. Il riferimento va a due nuovi acquisti come Douglas Luiz e Nico Gonzalez: il primo ha saltato 9 partite nonostante dagli accertamenti fatti non sia emersa nessuna lesione.

L’argentino è già a quota 11 assenze, anche in questo caso per un problema fisico che avrebbe dovuto essere di poco conto. Invece, è certa la sua assenza anche contro il Bologna con Thiago Motta che non può fare altro che sperare che la serie record di infortuni finisca il prima possibile.