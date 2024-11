Clamoroso Sinner: il record che nessuno conosce

Per il campione italiano è un’annata da record e spunta anche una statistica che nessuno conosceva: sempre più fenomeno

I numeri dicono tanto, forse tutto. Nel caso di Jannik Sinner le statistiche sono eloquenti e non hanno certo bisogno di interpretazione.

Il numero 1 al mondo è entrato nell’élite della storia del tennis e sembra avere tutta l’intenzione di fissare il suo nome nell’olimpo dei campionissimi di questo sport. Lì dove negli ultimi anni hanno inciso il loro nome vere e proprie leggende come Nadal e Federer, non dimenticando Djokovic che è ancora in attività. Ora c’è Sinner e il 23enne di San Candido ci è entrato con la forza del suo talento: imbattibile o quasi in questo 2024, anno in cui ha perso appena 6 partite delle 79 ufficiali disputate.

Un ruolino di marcia impressionante con ben 18 vittorie contro i Top 10 e la capacità di non perdere neanche una sfida di singolare in due set: un record fin qui detenuto dal solo Federer, capace di portare a casa un fantascientifico 81-4 nel 2005. Sinner è sulla buona strada per una carriera che possa far parlare di sé come è riuscito allo svizzero ed intanto incassa un altro record che pochi conoscono.

Sinner da record: l’ultima statistica è da fenomeno

I numeri di Jannik Sinner sono da leggenda assoluta e c’è ora da vedere se riuscirà a mantenere questa continuità di rendimento anche nei prossimi anni. Quelli in cui proverà a ripetere l’exploit di questo 2024 da ricordare.

Lo è anche per una statistica che lo colloca a pari merito contro i big three: il riferimento è ancora una volta alle 18 vittorie ottenute in questa stagione contro i primi dieci tennisti del ranking. Un ruolino di marcia impressionante e che soltanto altri tre giocatori sono riusciti a tenere in un anno solare. I loro nomi? Facile indovinare: Roger Federer, Rafa Nadal e Novak Djokovic.

Lo svizzero ha vinto 18 o più partite contro i top 10 nel 2004 e nel 2006, mentre lo spagnolo ci è riuscito nel 2014. Poi c’è Djokovic capace di vincere 18 o più partite con i migliori tennisti del ranking in ben 6 occasioni consecutive, dal 2011 al 2016. Proprio il serbo sarà uno dei rivali, almeno nei grandi Slam, di Sinner nel prossimo anno quando, Tas permettendo, proverà ad allungare il suo momento magico.

Significherebbe entrare a buon diritto nella stretta cerchia dei migliori della storia del tennis: un risultato impensabile fino a qualche anno fa per un italiano ma che con Sinner è diventato raggiungibile.