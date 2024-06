Come sta Mbappé, per il momento si allena separatamente con il naso bendato

Kylian Mbappé si è ritrovato una frattura al setto nasale durante la partita contro l’Austria. Il calciatore francese si è presentato all’allenamento della sua nazionale con il naso bendato. Nei giorni scorsi, era stato dichiarato che il calciatore non verrà operato e che sarebbe sceso in campo con una maschera.

Ora bisognerà capire se sarà davvero così. Nel frattempo il capitano della Francia non si è presentato all’inizio della seduta e si è allenato separatamente con un preparatore atletico. Venerdì a Lipsia, i Blues impegnati (e tra i favoriti) a Euro 2024, giocheranno la loro seconda partita contro l’Olanda. Se non dovesse farcela a scendere in campo con l’Olanda è pronto Olivier Giroud.