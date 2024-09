Come sta Totò Schillaci dopo il ricovero in ospedale, l’ex calciatore in gravi condizioni

Momenti di preoccupazione per Totò Schillaci, l’ex attaccante della Nazionale Italiana. Schillaci, 59 anni, si trova ricoverato all’ospedale Civico di Palermo, come confermato dalla famiglia tramite i canali social ufficiali. Secondo la nota condivisa, Schillaci è in condizioni stabili ed è costantemente monitorato da un’equipe medica: “Visto l’elevato numero di richieste da parte della stampa e le notizie non accurate che circolano, desideriamo informare che Totò è sotto controllo medico giorno e notte. Forza Totò”, si legge nel messaggio.

Schillaci, noto per le sue prestazioni ai Mondiali di Italia ’90, sta affrontando un periodo difficile a causa di un tumore con cui combatte da diversi anni. Recentemente ha subito trattamenti presso la clinica La Maddalena e, da ieri sera, è stato trasferito nell’ospedale palermitano per ulteriori cure.

La carriera e la lotta contro la malattia

Schillaci ha giocato in alcune delle squadre più prestigiose d’Italia e del mondo, tra cui Messina, Juventus, Inter e Jubilo Iwata in Giappone. La sua fama internazionale è esplosa durante i Mondiali del 1990, quando ha segnato gol decisivi per la Nazionale Italiana, diventando un’icona del calcio italiano.

Purtroppo, negli ultimi anni, Schillaci ha dovuto combattere contro un male che sembrava sconfitto ma che si è ripresentato. Tuttavia, la sua famiglia e i suoi fan restano fiduciosi nella sua capacità di superare anche questa sfida. Il mondo del calcio e tutti i suoi tifosi restano vicini a Schillaci in questo difficile momento.