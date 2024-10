Zdenek Zeman è stato nuovamente ricoverato a causa di un malore. A 77 anni, il tecnico boemo si trovava a Roma quando ha avvertito un malessere che ha richiesto un rapido trasferimento in auto alla clinica “Pierangeli” di Pescara. Il problema principale è stato un’ischemia cerebrale che ha causato un deficit di movimento nella parte destra del suo corpo. Il bollettino medico fornirà informazioni più dettagliate sulle sue condizioni attuali e sull’evoluzione del quadro clinico.

Il precedente ricovero di febbraio

Non è la prima volta che Zeman affronta problemi di salute. Già a febbraio scorso, era stato costretto a lasciare temporaneamente la panchina del Pescara per sottoporsi a un’operazione. L’intervento era stato eseguito dall’equipe del professor Stefano Guarracini e si era reso necessario a causa di un attacco ischemico avvenuto a dicembre 2023. Durante quel periodo, Zeman aveva stupito tutti per la sua rapida ripresa e per la volontà di tornare a dirigere la squadra. L’operazione aveva previsto l’inserimento di quattro bypass coronarici e uno stent alla carotide, ma nonostante tutto, l’allenatore era riuscito a rimettersi in piedi con sorprendente rapidità.