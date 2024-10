Cominciano i tre giorni delle Coppe europee. Sono 7 le squadre italiane impegnate nelle tre competizioni

Settimana di Coppe europee. Tre giorni di fuoco – da martedì a giovedì – con sette squadre italiane: cinque in Champions, due in Europa League ed una in Conference League. Sette partite di peso. Martedì e mercoledì è di scena la prestigiosa Champions; giovedì chiudono le altre due Coppe. Tifosi mobilitati. Prevista una audience da record. Nel dettaglio.

BAYER LEVERKUSEN-MILAN (Martedì, ore 21)

Trasferta molto delicata per i rossoneri di Fonseca. Il Bayer, sotto la guida del basco Xavi Alonso, ha ritrovato ll passo dell’ultima Coppa, dominata senza ko. Occhio al talentuoso Florian Wirtz, trequartista di 21 anni, 6 gol in 8 presenze. Illumina e colpisce.

INTER-STELLA ROSSA (Martedì, ore 21)

La squadra serba torna a S. Siro dove nel 1991 ha vinto la Coppa dei Campioni Oggi è tutt’altra squadra ma il tecnico Milojevic sta plasmando un bel gruppo. L’Inter confida (anche) sull’ottima forma di Davide Frattesi, sempre più incisivo. In Champions ha giocato in tutto 457 minuti, solo 4 partite da titolare.

SHAKHTAR-ATALANTA (Mercoledì, ore18.45)

Si gioca sul campo neutro Arena di Gelsenkirchen (Germania ) e la Dea sarà accompagnata da 506 tifosi per la prima trasferta in Champions. Osservato speciale il trequartista Sudakov che a Bologna si è fatto parare un rigore da Skorupski. Vorrà rifarsi. Gasperini conta sulla aggressività di De Roon per neutralizzarlo.

LIVERPOOL-BOLOGNA (Mercoledì, ore 21)

Primo, vero test dell’Europa per la squadra di Vincenzo Italiano che gioca nel tempio dei Reds. In dubbio Castro, il migliore in campionato. È la partita più attesa dell’anno.

LIPSIA-JUVENTUS (Mercoledì, ore 21)

Alla Red Bull Arena si sfidano le due migliori difese d’Europa. La Juve, dopo il rumoroso 3-0 rifilato nel silenzio di Marassi al Genoa, i bianconeri puntano ad una conferma sul campo tedesco. Motta è pronto.

LAZIO-NIZZA (Giovedì, ore 18.45)

Seconda giornata di Europa League. Il blitz di Torino alla sesta di campionato (2-3) ha galvanizzato i ragazzi di Baroni. Il migliore dei laziali è stato Guendouzi, sempre più leader. Travolgente Tavares. Dia ha piazzato il settimo gol stagionale. È un buon momento e contro il Nizza la squadra di Baroni, che ha potenzialità inesplorate, è chiamata ad una riconferma.

ELFSBORG- ROMA (giovedì, ore 21)

Contro la squadra svedese la Roma è attesa ad un grande match. Dopo la sofferta vittoria in campionato contro il Venezia, i ragazzi di Juric vanno a caccia dei primi tre punti nella coppa europea in terra svedese. Al posto di Pellegrini probabile l’ingresso di Baldanzi. Il tecnico croato ha esaltato i suoi giovani e ha detto:” Non solo Pisilli ma anche Baldanzi, Soule’. Sono tutti ragazzi di talento”.

FIORENTINA- THE NEW SAINTS (giovedì, ore 21)

Al Franchi la Fiorentina affronta il New Saints, club gallese, che milita nella massima serie del campionato del Galles. Club nato solo nel 1959 ed è allenato da un marpione, Craig Harrison. Per i Viola, unica squadra italiana in Conference, c’è un avversario tosto ma pieno di elogi per la squadra di Palladino. In campionato ad Empoli, la Fiorentina ha deluso, zero tiri in porta; una Viola spenta che cerca il riscatto in Europa. Palladino chiede di più ai suoi: probabile un forte tournover.