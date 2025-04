Conte alla Juve: è questa una delle possibilità nel mercato estivo degli allenatori, arriva anche la dichiarazione ufficiale

Conte, resta o va via? L’interrogativo caratterizza le prime giornate del valzer delle panchine. Il campionato non è ancora finito, ma già ci si proietta alla prossima stagione: chi siederà sulla panchina della Juventus?

Igor Tudor ha visto le sue possibilità calare all’improvviso, complice la sconfitta di Parma. Non tutto è perduto, ma sembra che la dirigenza bianconera sia orientata a prendere un allenatore di profilo elevato e dal risultato garantito. Antonio Conte, appunto, è l’indiziato numero uno: gli ostacoli ad un suo ritorno, con il veto che era presente dopo la burrascosa rottura del 2014, sono stati spazzati via da una crisi che dura ormai da troppi anni.

Conte-Juve si può, ma si farà? A far sorgere i dubbi è il contratto che il tecnico salentino ha con il Napoli fino al 2027: liberarsene, pur volendo, non sarà affatto facile con De Laurentiis che alzerebbe una inevitabile barricata. A parlare di Conte e di Juve è Antonio Barillà giornalista de La Stampa che ha parlato a Juve Zone sul canale Youtube di Calciomercato.it.

Juventus, torna Conte? C’è l’annuncio

Il giornalista ha affrontato il tema del prossimo allenatore della Juventus ed ha spiegato perché per Conte le cose non sono affatto semplici.

“Sulla conferma di Tudor incideranno due fattori: i risultati sportivi, che già tracciano una linea di demarcazione, e il raffronto e questo spiega perché si sta prendendo tempo. Se hai la possibilità di prendere un allenatore di assoluto prestigio – afferma il giornalista – , è ovvio che fai una riflessione. Se perdi questi obiettivi prestigiosi e devi scegliere un allenatore di medio livello, a quel punto se la squadra è con Tudor, non si cambia“.

Anche perché il vero obiettivo sarebbe Conte che è tutt’altro che facile da raggiungere: “Conte è sotto contratto ed è sotto contratto con una società che non è facile da ammorbidire“. Il passato del resto offre già situazioni del genere con il presidente De Laurentiis: “Ricordo che con Spalletti c’era una clausola che impediva di allenare per un anno rompendo prima il contratto – afferma ancora Barillà – , poi ci fu l’eccezione per la Nazionale“.

Ecco allora che si torna al punto di partenza, con un aspetto da non sottovalutare: la qualificazione in Champions. “Se non dovesse andare in Champions c’è il rischio di un ridimensionamento qualitativo e a quel punto non so quanti top allenatori sarebbero felici di iniziare un progetto“.