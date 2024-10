Trionfo di Luna Rossa femminile. Le veliste azzurre nella storia. Hanno vinto la prima edizione della Coppa America rosa dominando, sul campo di regata di Barcellona, le britanniche di Athena Pathway.

La barca italiana ha condotto la finale sin dalla partenza, in condizioni difficili e con vento instabile sui 10 nodi. Il momento d’oro delle donne italiane nello sport continua e sembra destinato a durare a lungo.

Dopo gli ori olimpici di Caterina Banti, in coppia con Ruggero Tita (anche lui nel team di Luna Rossa) e di Marta Maggetti nel windsurf, ecco arrivare, sempre dal mare, questo successo francamente inatteso di Luna Rossa Prada-Pirelli nella “Puig Womens America‘s Cup”, dopo 173 anni di storia .

LE EMOZIONI DI MAX SIRENA

Il teamdirector di Luna Rossa ha partecipato alla grande festa dell’equipaggio femminile colmo di emozioni. Ha detto:” Faccio fatica a descrivere le mie emozioni. La vela a volte viene percepita come uno sport principalmente maschile. C’era la voglia di farlo da tanti anni, di avere una opportunità per dimostrare il valore delle ragazze. Oggi con una di loro ci siamo abbracciati ricordandoci una promessa di tanti anni fa. Questo successo mi riempie di gioia, sono molto felice. Quanto fatto in questo sabato indimenticabile e parte della storia della vela mondiale, non solo femminile. Fa bene avere 7 ragazze sul gradino più alto del mondo della vela”.

LE CAMPIONESSE AZZURRE DI LUNA ROSSA

Cominciamo dalle timoniere Giulia Conti, romana 38 anni, quattro Olimpiadi nel palmares e Margherita Porro, bresciana 25 anni. Dopo queste magnifiche timoniere occhi puntati sulle trimmer: la romana Maria Giubilei, 25 anni, due volte vice-iridata e Giulia Fava, 23 anni di Civitavecchia ( 2 bronzi mondiali e 1 argento Europeo nel palmares).

Nella squadra anche le triestine Maria Vittoria Marchesini, Alice Lenussi e Giovanna Micol. Un gruppo che in questi ultimi mesi ha saldato un rapporto invidiabile. Un gruppo unito che adesso si gode il successo delle donne dopo quello degli Under 25 nella Youth America’s Cup. L’equipaggio dei giovani e’ già al lavoro sulla AC75.

La barca delle azzurre è più piccola rispetto alla AC75 e l’equipaggio è composto da 4 atlete anziché 8. Le ragazze hanno “ vendicato” la sconfitta di Luna Rossa contro Ineos Britannia nella finale di Luis Wuitton Cup.