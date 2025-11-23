Tennis italiano nella storia. Per il terzo anno consecutivo gli azzurri hanno vinto la Coppa Davis. Nella finale di Bologna (domenica 23 novembre) la nazionale del ct Volandri ha battuto la Spagna 2-0.

Prima è toccato a Berrettini che ha dominato Pablo Carreno (6-3,6-4). Poi è seguito il match da cardiopalma Cobolli-Munar. L’azzurro ha sconfitto lo spagnolo inrimonta: 1-6,7-6,7-5. Matteo ha sempre controllato con forza e grinta il match, Cobolli dopo un primo set disastroso si è ripreso superando Munar dopo 3 ore di gioco. La serata memorabile di Bologna ha regalato così la quarta insalatiera all’Italia, la terza di fila: nessuno ci era riuscito da quando è stato abolito il Challenger Round.

LE PAROLE DI COBOLLI DOPO LA VITTORIA IN COPPA DAVIS

Una domenica bestiale. Cobolli al settimo cielo. Alle 20 quando si è conclusa la partita ha detto: ”Questo era il mio sogno, il sogno di tutti noi. Siamo una squadra unita, abbiamo provato a fare come i campioni del mondo 2006, tutto il giorno alla play station. Sono fiero di tutti i ragazzi che hanno lavorato per farci diventare campioni del mondo”. Poi rivolgendosi al pubblico ha aggiunto: ”Ne fate parte anche voi, siete un pubblico fantastico. Da tre giorni si ripete il giorno più bello della mia vita.”

DELUSIONE SPAGNOLA

Il team di Ferrer, dopo aver eliminato i tedeschi sognava l’impresa. Sui social aveva espresso il suo ottimismo pur senza Alcaraz capitan Ferrer ha puntato tutti sui suoi uomini di fiducia rinunciando al n.14 del ranking Fokina. Pensava di andare in paradiso con la classe operaia, gli è andata male.