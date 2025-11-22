Fantastica Italtennis. Pazzesca Coppa Davis. Azzurri show a Bologna. Domato il Belgio dopo 5 ore di maratona. Conquistata la finale per la terza volta di fila. Vittoria netta di Berrettini: ha domato Collignon in 1h29’ col punteggio di 6-3, 6-4. Epica la vittoria di Cobolli. Flavio ha annullato 7 match point dopo un incredibile e infinito tiebreak. Sono stati 26 minuti strappa cuore, i più emozionanti e palpitanti di sempre. Mai vista una cosa del genere in 125 anni di Davis. Il tiebreak di Bologna è stato il sesto più lungo di sempre per punti complessivi (32). Alla fine Cobolli ha prevalso sull’ottimo Bergs in 3h4’ col punteggio di 6-3, 6-7 (5), 7-6 (15). Un tiebreak da record: il più lungo delle finali.

Serata memorabile seguita anche nella chat di gruppo da Sinner e Musetti che hanno supportato i compagni di squadra con passione. La vittoria sul Belgio è diventata anche la celebrazione del magnifico rapporto che c’è tra Berrettini e Cobolli (entrambi romani); un rapporto che ha trascinato tutta la squadra all’ennesima impresa. Il 2-0 finale, con Cobolli che si straccia la maglia come Hulk, rimarrà una fotografia indelebile nella storia del nostro tennis che racconta una impresa incredibile. E domenica si cercherà di tenere il trofeo. Berrettini e Cobolli si conoscono fin da bambini, da quando Cobolli aveva 8 anni e Berrettini 6 di più. Hanno giocato insieme da giovani, si sono divertiti, si sono aiutati. E lo hanno fatto anche a Bologna.

La felicità di Volandri

Il capitano a fine serata tocca il cielo con un dito e dice: ”Mai visto nulla di simile, ragazzi straordinari. Flavio epico, lui e Matteo hanno dato più di quanto avevano. Adesso pensiamo alla finale. Il cuore dei ragazzi è stato qualcosa di straordinario, c’è stata una prestazione incredibile da parte di entrambi i giocatori. Flavio ci ha messo tutto, anche nei momenti in cui le cose non andavano bene. Siamo qui per questo e lavoriamo tutto l’anno per regalarci queste emozioni. Stiamo lavorando bene e vogliamo rimanere ai vertici di questa competizione. Ci godiamo questa vittoria e poi testa alla finale a prescindere da chi arriva”.

Aggiunge il presidente FITP Angelo Binaghi: ”Bergs era un avversario tosto e per fortuna ha avuto un po’ di fretta sui match point ma probabilmente a tennista belga ha giocato meglio di Cobolli; ma Flavio ha giocato col cuore, orgoglio e voglia di combattere e questi valori vengono premiati. È un bellissimo messaggio che mandiamo a tantissimi ragazzi. Quanto a Matteo Berrettini che dire? È un giocatore costruito per questo. Quando i punti contavano è sempre rimasto concentrato. In campo si sentiva un peso differente”.