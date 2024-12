Domenica di Coppa del Mondo: a St.Moritz ha vinto la nebbia (gara cancellata), in Alta Badia ha dominato Marco Odermatt. Lo sci alpino ha realizzato il weekend più emozionante della stagione.

Sulle nevi svizzere si è rivista l’americana Lindsey Vonn, 40 anni, a sei anni dal ritiro, ed ha stupito tutti con un 14esimo posto francamente non ipotizzabile; ma la stella statunitense (82 vittorie in Coppa del Mondo, quattro sfere di cristallo generali, una oro olimpico e due Mondiali) ha infilato un SuperG da par suo, ricevendo i complimenti sinceri dall’amica Sofia Goggia (terza).

Sulle nevi dell’Alto Adige, sabato e domenica, ha dato spettacolo l’elvetico Odermatt che è riuscito per la prima volta a domare la discesa della Val Gardena superando i 40 trionfi del leggendario connazionale Pirmin Zurbriggen. È lui il Re del Sassolungo. E lunedi 23 il Circo Bianco maschile chiuderà in Alta Badia la due giorni italiana con lo slalom. Ma vediamo la domenica pre natalizia.

ST.MORITZ, GARA DI SCI CANCELLATA PER VENTO E NEBBIA

Niente da fare. SuperG femminile annullato a causa del forte vento e della nebbia. Gli organizzatori hanno spostato l’orario di partenza tre volte sperando in un favorevole cambiamento meteo. Alle 12.01 la decisione: gara cancellata e tutte in albergo. Difficilmente questo SuperG sarà recuperato. Sofia Goggia resta al comando della classifica di specialità (160 punti) in coabitazione con Gut-Behrami.

ALTA BADIA, POKER DI ODERMATT SULLA GRAN RISA

Fenomeno Odermatt. Vittoria sabato in Val Gardena (discesa) sulla mitica Saslong, trionfo domenica in Alta Badia sulla altrettanto iconica Gran Risa, la pista dove è nato il fenomeno Alberto Tomba (1986, primo podio in Coppa). Odermatt ha messo tutti in fila anche nel gigante. Vittoria n.41 in Coppa del Mondo, gara perfetta, quarto trionfo consecutivo sulla Gran Risa, il quinto su questa pista.

Secondo il francese Anguenot (primo podio in carriera, +0.85 dal vincitore). Da segnalare la poderosa rimonta dell’ azzurro Alex Vinatzer che con il terzo tempo di manche ha recuperato ben 16 posizioni chiudendo ottavo. Vinatzer, 25enne di Bolzano, è tornato in Top 10 anche in gigante.