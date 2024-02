Coppa del mondo di sci, torna in pista nel weekend il Circo Bianco: gli uomini in Norvegia, le donne in Svizzera. I primi a Kvitfjell, regno dello sci di fondo (400 km di piste) non lontano dalla celebre Lillehammer, la città che nel 1994 ospitò i Giochi olimpici invernali e l’oro in tutte le gare della mezzofondista azzurra Manuela Di Centa, atleta indimenticabile. È il caso di ricordare che Manuela è stata la prima donna italiana a raggiungere la cima dell’Everest, la vetta più alta del Continente asiatico (8.848m. s.l.m.).

Le sciatrici le vedremo invece sulle piste di Crans-Montana nel cuore delle Alpi Svizzere. Si tratta della migliore stazione sciistica della Svizzera francese, perla del Canton Vallese. Due giorni di gare i maschi, tre giorni le femmine.

Coppa del mondo di sci, bene l’esordio degli azzurri

A Kvitfjell, gli azzurri venerdì hanno esordito molto bene. Tre nella Top ten: Dominik Paris (3), Guglielmo Bosca (4), Mattia Casse (7). Occhi puntati sul duello tra Odermatt e Sarazzin pronti a contendersi le due coppe di Specialità. Due gare importantissime, visto che sono le ultime prima delle finali in Austria, a Salbach. Sabato 17 è in programma la Discesa Libera. Domenica a mezzogiorno il SuperG. Diretta Rai Sort e in Streaming su Rai Play, Discovery+, SkyGo, Now e DAZN.

Tris azzurro ai piedi del podio elvetico

A Crans- Montana, assente la leader di Coppa del Mondo Sofia Goggia (fuori per tutta la stagione dopo la caduta in allenamento e la frattura alla tibia destra), la pista elvetica ha incoronato Lara Gut. La ticinese è tornata al successo in discesa dopo 2 anni e così ha allungato nella classifica di Coppa del Mondo. Sul podio con lei la coppia Flury-Huetter seconde a pari merito con 21/100 di distacco. Ai piedi del podio tre azzurre: Laura Pirovano (4), Marta Bassino (5), Federica Brignone (6). Niente da fare con la Gut di quest’anno, settima vittoria in stagione. Lara ha 105 punti di vantaggio sulla Shiffrin e ci sono ancora la Discesa di sabato e il SuperG di domenica. In casa Italia si registrano i continui progressi di Marta Bassino, il nuovo passo avanti di Laura Pirovano e la bella prova di Federica Brignone.