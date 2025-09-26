La tre giorni di Coppe è terminata giovedì notte non senza sorprese. È stata comunque una tre giorni ad alta intensità, con 18 squadre italiane in campo (e Roma e Bologna all’estero). Nel dettaglio.

Coppa Italia, che lotta per gli ottavi

Sono stati sedicesimi battagliati. Hanno intascato il pass per gli ottavi (gare in dicembre) sette squadre di serie A ed una di serie B (il Venezia corsaro a Verona, 5-4 dopo i calci di rigore). Le altre si affronteranno così: Bologna-Parma, Lazio-Milan, Udinese-Juventus, Genoa-Atalanta, Inter-Venezia, Roma-Torino, Como-Fiorentina, Cagliari-Napoli. I pass più eclatanti? Il 3-0 del Milan sul Lecce rimasto però presto in dieci (si è sbloccato Gimenez, Nkunku show); il Cagliari a valanga con il Frosinone (4-1), un super Como col Sassuolo (3-0, doppietta Rodriguez), la rimonta vincente del Genoa sull’Empoli (3-1). Primo successo genoano dopo 41 giorni. Notte magica del Torino: festeggiato Casadei, 22 anni, autore del gol sul Pisa.

Europa League: Roma ok, Bologna ko

Roma corsara a Nizza (2-1). Soddisfatto Gasperini: ”Partita di alto livello”. Miglior giallorosso N’Dicka, ma molto bene Mancini che ha cancellato Carlos Kevin. Apprezzati anche Tsimikas e Soulé. Pericoloso Pellegrini: appena entrato ha cambiato gli equilibri e ha regalato l’assist a N’Dicka.

Il Bologna invece è caduto giovedì notte a Birmingham (1-0) con l’Aston Villa. L’Europa va ancora di traverso al Bologna che, come 11 mesi fa, è tornato dall’Inghilterra con la valigia vuota. Rimpianto Bologna, non è bastato un super Skorupski. Il Villa ha trovato la prima vittoria stagionale con un sinistro di capitan McGinn su corner. I Villans hanno sfiorato il gol in altre 3 occasioni. Tardivo l’ingresso di Orsolini al 70esimo: su un suo cross dove Castro ha colpito la traversa. Comunque una sconfitta a testa alta.