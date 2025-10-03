Coppe europee in chiaro scuro per le tre squadre italiane impegnate giovedì. In sintesi: incredibile ko della Roma all’Olimpico, al Bologna è mancato il lieto fine, la Fiorentina ha debuttato in Conference con una vittoria firmata da due giovani bomber (44 anni in due). Un giovedì tutto da raccontare per i suoi risvolti inaspettati, per episodi assolutamente inediti nella storia del football. Il maestro Gianni Brera ne avrebbe ricavato un romanzo. Al dunque.

Roma, follia di rigore

Serata indimenticabile all’Olimpico: tre volte i giallorossi hanno sbagliato lo stesso rigore. Il Lilla si è imposto 1-0 e il suo portiere Ozer ha parato 3 rigori ed è diventato l’eroe della serata. Un portiere che para tre volte lo stesso penalty (2 volte a Dovbyk e 1 a Soule) centra un piccolo record. Il rigore è stato fatto ripetere perché nelle prime due esecuzioni, fallite entrambe da Dovbyk, il portiere dei francesi si era mosso prima. Al terzo tentativo sul dischetto si è presentato Soulé ma il risultato non è cambiato: terza parata e vittoria confermata per il Lilla che era passato in vantaggio molto presto. Anche Gasperini ha fatto fatica a crederci: ”Mai vista una cosa del genere in vita mia”. Ha poi aggiunto: ”Giuro, non mi era mai capitato di sbagliare tre rigori di seguito. Magari si è visto sbagliarne tre in una partita, ma mai consecutivamente“.

Bologna, manca sempre il lieto fine

In Europa League il Bologna ha pareggiato con il Friburgo (1-1). Orsolini alla mezz’ora del primo tempo aveva illuso con un gol da falco ma nel secondo tempo il Friburgo ha trovato il pari su rigore richiamato dal Var. Altra serata dura per Vincenzo Italiano, la svolta non è ancora arrivata. L’Europa League è già in salita.

Fiorentina, un successo giovane

La Viola ha superato i cechi del Sigma Olomouc (2-0) con i gol dei giovani Piccoli e Ndour. Pioli ha tirato un sospiro di sollievo: ”La vittoria fa bene, noi bravi a soffrire. È vero, in campionato siamo in ritardo ma ora stiamo cercando di alzare il livello”. Il tecnico deve recuperare Fagioli (irriconoscibile) e Dzeko (fuori forma). Il test con la Roma in campionato (domenica al Franchi, ore 15), dovrebbe fugare i non pochi dubbi Viola. La seconda giornata di Conference si svolgerà il 23 ottobre e la Fiorentina sarà ospite del Rapid Vienna.