Coppe europee, un giovedì notte tumultuoso per le tre italiane impegnate in Europa League (Roma e Bologna) e in Conference (Fiorentina). Due competizioni UEFA, a coronamento della Champions, sempre più interessanti. Nel dettaglio.

Roma corsara a Glasgow

In Scozia i giallorossi hanno steso i Rangers 2-0: pratica sbrigata in mezz’ora con i gol di Soulé al 13′ e Pellegrini al 36′. Una vittoria che porta la Roma al 18esimo posto in classifica insieme ad altre 5 squadre: Panathinaikos, Basilea, Lilla, Stoccarda, Go Ahead Eagles, Joung Boys. Soddisfatto l’allenatore Gasperini che ha promosso l’attacco elogiando Dovbyk. Miglior uomo in campo Cristante. Ma sullo stesso livello Mancini e Pellegrini. La vittoria a Glasgow oltre a fare classifica fa tanto morale. La Roma ha ritrovato anche i gol.

Bologna fermato in casa dal rosso

I rossoblu in 10 per 70’ contro i norvegesi del Brann. Ne è uscito uno 0-0 beffardo. Il Bologna ha dominato nonostante l’espulsione molto dubbia di Lykogiannis uscito dopo 23’ senza una colpa precisa. Infuriato l’allenatore Vincenzo Italiano che è tornato in panchina dopo 4 partite saltate per la polmonite. Ora la classifica in Europa League si è complicata. I rossoblu hanno solo 5 punti dopo 4 giornate. Dunque la partita del 27 novembre sarà cruciale: a Bologna ci sarà il Salisburgo.

Fiorentina, un tunnel senza fine

A Magonza è continuata la serie nera del campionato che è costata la panchina a Stefano Pioli (oggi arriva Paolo Vanoli). Con il Mainz una sconfitta che brucia (2-1). In vantaggio con Sohm, la Viola non ha chiuso la partita ed è stata ribaltata con un gol al 95. Settima sconfitta dell’anno, peggio di così una sola volta in 80 anni. Un altro ko come contro il Como, la Roma e il Milan in serie A. Si è fatta sentire l’assenza di Kean. Comunque la Fiorentina è ottava nella classifica Conference e il 27 novembre giocherà in casa contro AEK Atene. Occasione ghiotta per risalire la corrente.