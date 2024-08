Coppe Europee, partenza con nuovi format – più partecipanti e più partite – e una Italia da record con 8 squadre. Mai successo. È il premio per aver conquistato il ranking più alto d’Europa. Surclassate le squadre inglesi e spagnole. Sull’ottovolante con noi c’è solo la Germania. Giovedì 29 e venerdì 30 a Montecarlo ci saranno i sorteggi e la curiosità è notevole. Diretta Tv dalle 18. Conosceremo il percorso delle squadre impegnate non più nella fase a gironi da 8, bensì raccolte in unico girone. E chi non passa è fuori del tutto. Ma vediamo le singole Coppe che coinvolgono 108 club europei.

Champions League

Girone unico a 36 squadre. Italia partecipa con 5 club: Inter (prima fascia); Atalanta, Juventus, Milan (seconda fascia); Bologna (quarta). Ogni squadra giocherà 8 partite (4 in casa, 4 in trasferta). Le prime 8 passeranno agli ottavi. La Champions godrà del privilegio della prima settimana tutta sua: il 17, 18 e 19 settembre (anche di giovedì). L’ultimo turno (28 gennaio 2025) prevede 18 gare in contemporanea per non dare vantaggi. Finale il 31 maggio a Monaco di Baviera.

Europa League

Fino al 2009 si chiamava semplicemente Coppa Uefa. L’Atalanta ha vinto l’ultima edizione (3-0 al Bayer Leverkusen). Girone unico a 36 squadre. Sorteggio venerdì 30 agosto. Italia presente con due squadre: Roma e Lazio, entrambe in prima fascia. Ogni squadra affronterà otto squadre diverse. Le prime 8 passeranno agii ottavi. Finale il 21 maggio a San Mames Bilbao (Spagna).

Conference League

Sempre organizzata dalla Uefa, è la terza Coppa per prestigio dopo la Champions e l’Europa League. Partecipano 36 squadre a girone unico. Iniziata nel 2021, ha visto finora il successo di 3 squadre: Roma, West Ham (Londra) e Olympiacos (Atene). L’Italia è presente con la Fiorentina che quest’anno ha già esordito in Europa contro la Puskas Akademia soffrendo oltre il dovuto. Punteggio finale 3-3; match giocato giovedì 22 agosto. I sorteggi della Conference si svolgeranno venerdì 30 agosto nella stessa location cioè il Grimaldi Forum di Montecarlo.