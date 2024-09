Crisi Milan, Fonseca trema: già scelto il sostituto

Paulo Fonseca potrebbe essere esonerato dal Milan che intanto ha già preso la decisione sull’eventuale sostituto.

Difficile parlare di crisi dopo appena tre giornate di campionato, eppure è quella la parola migliore per descrivere quanto sta accadendo in casa Milan. Due punti conquistati in tre partite, ancora zero vittorie all’attivo e i casi Theo Hernandez e Leao che fanno preoccupare il popolo rossonero. C’è più di un motivo quindi per non stare sereni, anche se l’amministratore delegato Furlani ha invitato tutti alla calma.

Confermando la fiducia al tecnico Fonseca e spegnendo le polemiche per quanto accaduto a Roma con Hernandez e Leao. Nessun caso, almeno per ora, e nessun esonero, anche se la fiducia non può che essere condizionata. Serve la svolta subito dopo la sosta per le nazionali e serve a maggior ragione visto che il calendario del Milan non è dei più agevoli: dopo la sfida al Venezia, ecco Liverpool e Inter.

Saranno queste le due partite che potranno avere un grande peso sul futuro di Fonseca in rossonero: riuscire a portare a casa risultati positivi significherebbe rinsaldare la posizione del tecnico, al contrario l’esonero diventerebbe un’ombra sempre più grande con cui fare i conti, anche perché il sostituto sarebbe già stato scelto.

Milan, Fonseca resta in bilico: il nome del sostituto

Tre partite crocevia della stagione per il Milan: Venezia, Liverpool e Inter decideranno che direzione prenderà l’annata rossonera. Senza la svolta, sul banco degli imputati resterà Fonseca e questa volta l’assoluzione potrebbe non arrivare.

Così a Casa Milan si inizia anche a ragionare su quel che potrebbero essere le mosse da compiere in caso di tracollo. Esonerare Fonseca, ma per prendere chi? Allegri è sempre un nome caldo, così come c’è anche la candidatura di Conceicao per il Milan, ma non soltanto. I rossoneri, infatti, hanno ancora sotto contratto Stefano Pioli che, dopo l’esonero della scorsa primavera, non ha interrotto il suo accordo con la società.

Così, nel caso in cui dovesse arrivare davvero l’esonero dell’attuale tecnico, la soluzione più semplice sarebbe proprio quella di richiamare il tecnico dell’ultimo scudetto. Una soluzione che farebbe certamente piacere alle casse della società, che non dovrebbe così aggiungere un terzo tecnico a libro paga, ma che probabilmente non scatenerà l’entusiasmo dei tifosi.

Proprio Pioli, infatti, lo scorso anno è stato spesso criticato e messo sotto accusa dalla piazza. Un po’ quello che sta accadendo a Fonseca quest’anno, con il portoghese che non ha mai entusiasmato la tifoseria. Dovrà conquistarla con i risultati sul campo, quelli dai quali dipenderà il suo futuro. Partendo da Venezia, Liverpool e Inter.