Cristiano Ronaldo e il Manchester United si separano: rescissione consensuale del contratto

Cristiano Ronaldo e il Manchester United si separano. Lo ha ufficializzato il club inglese dopo le dure dichiarazioni del portoghese in un’intervista al Sun.

La nota del Manchester United

“Cristiano Ronaldo lascia il Manchester United con effetto immediato in seguito a un accordo consensuale – si legge nello scarno comunicato dei Red Devils -. Il club ringrazia CR7 per il suo immenso contributo in due esperienze a Old Trafford in cui ha segnato 145 gol in 346 presenze e augura a lui e alla sua famiglia il meglio per il futuro”. “Tutti allo United restano concentrati sui progressi della squadra sotto la guida di Erik ten Hag e lavorano uniti per raggiungere risultati sul campo”.