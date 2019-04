TORINO – Al 28′, Cristiano Ronaldo ha sbloccato Juventus-Ajax, partita valida per il ritorno dei quarti di finale di Champions League. Dopo la rete del portoghese, i calciatori dell’Ajax hanno iniziato a protestare nei confronti dell’arbitro Clement Turpin. Cristiano Ronaldo è stato lasciato solo perché due calciatori dell’Ajax, De Ligt e Veltman, sono venuti a contatto tra di loro nell’area di rigore degli olandesi.

Cristiano Ronaldo, gol in Juventus-Ajax è regolare: ecco perché.

A velocità normale, non si era capito se Cristiano Ronaldo avesse commesso fallo o meno. Nemmeno l’arbitro Clement Turpin lo aveva compreso. Per questo motivo l’arbitro Clement Turpin, dopo essere stato a colloquio con la stanza del var, ha deciso di andare a visualizzare il monitor in prima persona. Dopo aver consultato il var per circa trenta secondi, l’arbitro Clement Turpin è tornato in campo per comunicare la sua decisione ai calciatori di Juventus e Ajax.

Il fischietto francese Clement Turpin ha assegnato il gol alla Juventus perché era regolare, Cristiano Ronaldo non aveva commesso alcun fallo al momento del colpo di testa vincente. Chi ha steso Veltman? Vedendo il replay del gol di Cristiano Ronaldo, si nota come Veltman non sia stato steso né da Cristiano Ronaldo, né da Leonardo Bonucci ma da un compagno di squadra! Veltman è stato steso, ovviamente involontariamente, dal capitano dell’Ajax de Ligt.