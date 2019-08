LISBONA – Chi trova un amico trova un tesoro: Cristiano Ronaldo ha venduto la super villa top secret in Portogallo a “Pepe” e non si può dire che l’abbia svenduta, si parla di due milioni e mezzo di euro ma la star della Juventus, forse per l’amicizia che lo lega al difensore del Porto, sembra ci abbia rimesso visto che sette anni fa l’aveva acquistata per 3 milioni e mezzo di euro.

La mega villa è situata in un vasto bosco di 800 mq e, secondo quanto riporta il Sun, si può accedere solo in elicottero; la proprietà offre una vista mozzafiato sul fiume Cavado.

Képler Laveran Lima Ferreira, per tutti semplicemente “Pepe”, è stato nel Real Madrid con Ronaldo, è tornato al Porto dopo aver lasciato il club turco Besiktas.

Geres è frequentato da alcuni personaggi del calcio, tra cui Jose Mourinho e l’agente Mino Raiola che nella zona possiede una proprietà. Ronaldo sarà senza dubbio contento di aver venduto la villa a un amico intimo ed ex compagno di squadra.

