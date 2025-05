Diletta Leotta sorprende e si presenta in una veste insolita su Instagram: ecco perché ha cambiato nuovamente look

Ama sempre sorprendere Diletta Leotta e conquistare i suoi fan con scatti da urlo. Su Instagram l’abbiamo visto ormai in tutte le vesti possibili, così come tanti sono gli impegni della conduttrice di Dazn.

Dai campi di calcio al salotto di Mamma Dilettante e poi ancora presentatrice de La Talpa, ma anche speaker in radio e, lasciando da parte il lavoro, mamma amorevole e moglie affettuosa. Insomma c’è una Diletta per ogni occasione e ogni occasione ha il giusto abito da indossare. I fan sono abituati a vedere la Leotta in mise particolarmente provocanti e sexy e i post più apprezzati sono, inevitabilmente, quelli in cui le curve della sinuosa siciliana sono ben evidenziate.

Ma ogni tanto una divagazione sul tema pur deve esserci ed è quello che ha fatto la bella conduttrice negli ultimi giorni. Niente pallone di calcio e partite di Serie A, nessun bikini indossato e tanto meno niente tuta da sci come da post delle ultime settimane. Questa volta la Leotta veste i panni della presentatrice: tailleur scuro, top abbinato, senza nessun tipo di eccesso. L’occasione? L’intervista con Adam Mosseri, responsabile di Instagram.

Diletta Leotta intervista il capo di Instagram

Diletta Leotta ha fatto una chiacchierata con il responsabile di Instagram e l’intervista è stata pubblicata poi sui social.

Lei stessa ha specificato di aver potuto intervistare Mosseri in qualità di ambasciatore per la sicurezza e il benessere dei giovani di Meta. “Abbiamo discusso del suo ruolo di leadership in una piattaforma che collega oltre 2 miliardi di persone in tutto il mondo” ha scritto la Leotta. Spazio c’è stato anche per la vita privata di Mosseri, padre di tre figli, ma soprattutto per come Instagram si sta muovendo per sostenere al meglio il benessere degli adolescenti.

Un faccia a faccia che presenta la Diletta Leotta in una veste insolita e che ha conquistato i fan della conduttrice. Numerosi gli apprezzati arrivati per la professionalistà della siciliana. “Bellissima e bravissima” scrive un utente, mentre un altro forse esagera un pochino: “Diletta è senza dubbio una delle donne più influenti al mondo, al momento“.

Le incassa complimenti ed esagerazione, lascia da parte le critiche e continua a fare il pieno di impegni, dimostrando di sapersela cavare in molti campi… non soltanto quelli di calcio.