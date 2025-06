Nella serata di lunedì 9 giugno, Daniel Congré, ex difensore del Montpellier e del Tolosa, ed attualmente coordinatore sportivo del Lione, è stato ritrovato nella sua abitazione di Pérols, alle porte di Montpellier, in condizioni critiche. La notizia, inizialmente riportata dal sito actu.fr senza rivelare l’identità della vittima, ha presto svelato il nome di un volto noto agli appassionati di sport. Congré è stato colpito da una coltellata vicino al cuore.

L’arrivo dei soccorsi sulla scena, che includevano vigili del fuoco e forze di polizia, ha trovato Daniel Congré privo di sensi e in una situazione di emorragia grave. La rapidità dell’intervento ha permesso di prestargli i primi soccorsi sul posto, stabilizzando parzialmente le sue condizioni prima del trasporto d’urgenza. Immediatamente dopo, è stato trasferito all’Ospedale Universitario di Montpellier, dove è stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva. Nonostante la gravità della ferita, le sue condizioni sono state descritte come stabilizzate.

Le indagini

La polizia giudiziaria locale di Montpellier ha prontamente avviato un’indagine approfondita per far luce sull’accaduto. Al momento, le autorità non escludono alcuna pista, sebbene una delle ipotesi al vaglio sia quella del tentato suicidio. Tuttavia, questa possibilità solleva diverse perplessità, specialmente in considerazione della precisa localizzazione della ferita, che renderebbe un gesto auto-inflitto particolarmente inusuale. L’alternativa di un atto compiuto da terzi, un’aggressione, rimane dunque una considerazione primaria per gli investigatori, che stanno lavorando incessantemente per raccogliere prove e testimonianze. Le indagini sono nelle loro fasi iniziali e richiederanno tempo per delineare con certezza la verità dietro il grave episodio.

Chi è Daniel Congré

Daniel Congré, cresciuto nel Tolosa, dove ha militato dal 2004 al 2012, è poi approdato al Montpellier, squadra con cui ha giocato fino al 2021, subito dopo la storica vittoria del campionato francese da parte del club. La sua carriera da calciatore professionista si è conclusa al Digione nel 2024. Più recentemente, lo scorso novembre, Congré aveva intrapreso un nuovo percorso professionale fuori dal campo, venendo nominato coordinatore sportivo del Lione nell’ambito di una più ampia ristrutturazione societaria.