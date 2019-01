Daniele Belardinelli, “Quarto Grado” pubblica video inedito sul tifoso morto prima di Inter-Napoli

MILANO – “Quarto Grado” – nella puntata di venerdì 11 gennaio, su Retequattro – ha mandato in onda un filmato inedito sugli scontri tra ultras prima della partita Inter-Napoli, del 26 dicembre scorso. Come scrive Sport Mediaset nella sua edizione online, nel video si vede il momento in cui Daniele Belardinelli, privo di sensi, viene portato via dai compagni e caricato su una macchina. L’automobile raggiungerà poi il pronto soccorso dell’Ospedale San Carlo, di Milano, dove il giovane morirà qualche ora dopo.

Le immagini pubblicate da Quarto Grado sulla morte di Daniele Belardinelli