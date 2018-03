TORINO – Una settimana di lacrime per Gigi Buffon. Il portiere della Juventus, tra i più emozionati al funerale di Davide Astori, è scoppiato in lacrime prima della partita tra Juventus e Udinese, durante il minuto di silenzio in onore dell’ex capitano della Fiorentina, scomparso tragicamente domenica scorsa ad appena trentuno anni.

Da Twitter.