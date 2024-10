Davide Astori “si poteva salvare”, ecco perché il medico sportivo è stato condannato per la morte del calciatore

La tragica morte di Davide Astori, capitano della Fiorentina, continua a far discutere e, recentemente, è stata confermata la condanna a un anno di reclusione per omicidio colposo nei confronti di un medico. Questa decisione, giunta in secondo grado, evidenzia le responsabilità del medico nell’ambito della morte del calciatore, avvenuta il 4 marzo 2018.

Comportamento negligente e linee guida ignorate

Secondo le motivazioni della sentenza, riportate dal quotidiano La Nazione, il medico condannato ha agito in modo “in netto contrasto con le linee guida del settore e con le buone pratiche clinico-assistenziali”. L’ex direttore della medicina sportiva di Careggi ha emesso due certificati di idoneità agonistica per Astori, nonostante il calciatore fosse affetto da cardiomiopatia aritmogena ventricolare, una patologia che, se diagnosticata, avrebbe potuto salvargli la vita.

L’importanza della diagnosi precoce

La morte di Davide Astori ha sollevato interrogativi cruciali sulla prevenzione e la diagnosi delle malattie cardiache nel mondo dello sport. Questa vicenda sottolinea la necessità di seguire rigorosamente le procedure mediche e di garantire che ogni atleta sia sottoposto a controlli adeguati per prevenire tragedie simili.