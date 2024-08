Dazn, il flop è totale: ecco cosa cambia e dove si vedranno le prossime partite

Flop totale per Dazn dopo la prima giornata di Serie A: ecco cosa può cambiare ora e dove si vedranno le prossime partite.

È ripartita la Serie A e lo ha fatto con il ‘botto’, almeno sul campo: il tracollo del Napoli a Verona, i pareggi di Inter e Milan, il successo della Juventus di Thiago Motta. Grandi sorprese in campo e un unico comun denominatore in tv rispetto alla passata stagione: le 10 partite di ogni turno del massimo campionato in diretta su DAZN.

Quest’estate sono state tante le polemiche sulla piattaforma streaming, tra tagli al personale e aumenti dei costi degli abbonamenti. DAZN ha risposto con Goal Pass, la formula a basso costo che consente però di vedere – per quel che riguarda la Serie A – solo le tre partite in co-esclusiva con Sky. Le discussioni riguardanti i rincari diffusi hanno ora lasciato posto al campo e anche qui però le cose non sono tutte rose e fiori per la piattaforma di streaming.

Sono stati resi noti, infatti, i dati relativi alla prima giornata di Serie A e i numeri non premiano DAZN. Entrando nel dettaglio, infatti, sono stati meno di quattro milioni gli spettatori che hanno seguito le 10 partite di Serie A della prima giornata su DAZN, considerando anche chi ha visto le quattro Zona Gol programmate nel weekend.

DAZN, spettatori in calo: i numeri della prima giornata

Il confronto con i numeri della scorsa stagione non sono positivo: nel 2023 la prima giornata fu vista in totale da oltre quattro milioni di spettatori. Quest’anno c’è stato un calo di 238.349 spettatori.

Entrando nel dettaglio la partita più vista è stata Juventus-Como, monday night della prima giornata: 943.238 gli spettatori per il debutto della squadra di Thiago Motta. Dietro c’è il pareggio tra Genoa e Inter che ha avuto 669.555 spettatori. Il terzo posto va a Milan-Torino con 462.231 spettatori (questo match era visibile anche su Sky), mentre la debacle del Napoli a Verona è stato vista da 404.551 spettatori (anche questa partita poteva essere vista anche su Sky).

Dai match più visti a quello meno visto: Empoli-Monza ha avuto appena 11.226 spettatori. Questa partita è stata caratterizzata anche dalle polemiche per le pessime condizioni del terreno di gioco dello stadio Castellani. Tra i match meno visti anche Lazio-Venezia con 90.843 spettatori.

Non certo un inizio indimenticabile quindi per DAZN che spera di recuperare gli spettatori persi con il procedere del campionato. Magari già dalla prossima giornata quando gli abbonati della piattaforma streaming potranno assistere in esclusiva al big match Napoli-Bologna, ma anche a Parma-Milan e Verona-Juventus.