Derby Milan-Inter, finale della Supercoppa italiana (mercoledì 18, ore 20). A San Siro, ovvio. No. Si gioca a Riad, Arabia Saudita, stadio King Fahd International.

È tutto vero? Sì, è tutto vero. Le milanesi giocheranno nei deserto. E chi ha deciso una scelta del genere? Semplice: hanno deciso i petro-dollari. Per la precisione 7,5 milioni di euro. Una barca di soldi. Si tratta di un evento globale, 165 Paesi collegati, riprese televisive da urlo: 30 videocamere e un solerte drone che scorazza in cielo. Di più: vedremo, per la prima volta, la tecnologia in grado di rilevare il fuorigioco semiautomatico. Tanta roba. Il prezzo ci sta. Ed allora ci stanno pure alcune domande.

1) DOVE SONO FINITI GLI INDIGNATI DEL QATAR?

Tutti zitti. Non vola una mosca. Il football italiano ed europeo ha venduto allegramente i suoi eventi e tutti (o quasi) a far finta di niente. Come dice Leo Turrini abbiamo scoperto gli “indignati a intermittenza “: strilli nel Qatar, silenzi in Arabia Saudita. Due Paesi che non sono certo un esempio sul versante del rispetto dei diritti umani. E visto l’andazzo omertoso, Riad intende ospitare il Mondiale 2030. Può farcela, gli argomenti non mancano. E i boiardi FIFA crescono.

2) IL FUTURO È NEL DESERTO?

Così pare. Nello stesso deserto si sono appena sfidati Real Madrid e Barcellona. Cristiano Ronaldo ha firmato un faraonico contratto con un club saudita. Leo Messi potrebbe seguirlo. E ancora: qui è esplosa la fame di motori. Oltre alla Dakar (terminata dimenticare sul Golfo Persico) sono anni che la MotoGP debutta in Qatar e la Formula Uno ha scoperto recentemente i circuiti sauditi. Di questo passo potrebbero nascere altre tentazioni.

3) EVENTI DISCRIMINANTI DEL DERBY?

Si può sostenere. Milan- Inter a San Siro sarebbe stato uno spettacolo alla portata di tanti e non di pochi privilegiati. A Riad infatti ci saranno soltanto 300 tifosi italiani. Niente di nuovo sotto il sole. Nel 2011 era di moda la Cina e infatti il derby si è giocato a Pechino. Oggi è di moda l’Arabia Saudita e il derby si gioca a Riad. Vincono sempre i petrodollari. Ma il pallone dovrebbe vivere diversamente.

