Per Diletta Leotta la giornata non finisce mai: serata in palestra per mettersi in forma, la conduttrice è sempre più sexy

Non mancano certo impegni a Diletta Leotta, la trottolina della tv italiana e non soltanto. La conduttrice Dazn, impegnata nei mesi scorsi anche su Mediaset con La Talpa, nelle ultime settimana ha fatto il giro del mondo.

La moda parigina, la vacanza alle Maldive, quindi una capatina in Germania per assistere al debutto del marito Karius, poi via sui campi di calcio della Serie A. Il tutto senza dimenticare Mamma Dilettante, il podcast in cui ospita personaggi famosi. Una trottolina appunto la Leotta che non si ferma un attimo neanche quando sta a casa.

Così l’abbiamo vista la settimana scorsa trascorrere il sabato sera insieme Elodie, entrambe in formissima, prima di commentare la domenica successiva il big match tra Juventus e Atalanta. Sarà in campo anche in questo weekend, ma intanto si mantiene in forma come testimoniato con un video su Instagram.

Diletta Leotta si è, infatti, ripresa mentre la sera si è dedicata alla palestra: un video che testimonia il sacrificio della bella siciliana che non si ferma mai e si dedica agli esercizi per mantenere in perfetta forma il proprio corpo.

Diletta Leotta non si riposa: palestra la sera in casa

Nel video pubblicato sui social, la Leotta è alle prese con alcuni esserci per tonificare il proprio corpo. Si può facilmente dire che l’allenamento fa più che bene a Diletta visto che le sue curve sono mozzafiato: sempre più sexy, sempre più sensuale e i fan dimostrano di gradire non poco.

Tantissimi i commenti pubblicati su Instagram in risposta al suo video, tantissimi i complimenti che arrivano alla bella Diletta che si mostra sorridente mentre fatica per tenersi in forma. “Mamma mia” scrive uno dei suoi fan ed un altro non vuole prendere in considerazione altre bellezze che lei: “Senza rivali”.

Un diluvio di cuoricini, fiamme e occhi che strabuzzano davanti alla bellezza di Diletta Leotta. Una bellezza che la siciliana cura con molta attenzione, sacrificando anche la sera pur di tenersi in forma. L’allenamento, infatti, è stato fatto al termine del giorno, almeno a giudicare dalla frase che accompagna il filmato: “End of the day”, fine giornata. Una giornata che la Leotta ha voluto chiudere proprio in palestra, incantando i fan con le sue curve mozzafiato e prendendosi l’inevitabile pioggia di complimenti.