Diletta Leotta ancora una volta protagonista con i suoi scatti: l’ultima foto scatena i fan, la reazione è assurda

La Serie A è finita. Il Napoli ha conquistato lo scudetto, lasciandosi alle spalle dopo un lungo testa a testa l’Inter. Un testa a testa che ha avuto come protagonista anche Diletta Leotta: c’è stata lei durante tutto il cammino a raccontare le 38 giornate di Serie A, lei che ha visto da vicino le ultime due partite del Napoli poi campione d’Italia.

Proprio da Napoli la conduttrice di Dazn ha pubblicato una serie di scatti prima della partita scudetto ed ha scatenato la reazione dei fan. La siciliana è ormai la diva dei social con i suoi quasi 10 milioni di follower, tutti pronti ad ammirare gli scatti che la Leotta pubblica con continuità sui propri canali. Scatti mozzafiato, come la visione del panorama di Napoli, protagonista assoluto negli ultimi giorni con la festa scudetto.

Fanno festa anche i fan di Diletta commentando le foto pubblicate su Instagram direttamente dal Golfo di Napoli: c’è Castel dell’Ovo sullo sfondo, in lontananza si vede anche Capri, ma se l’isola è la donna che dorme, la Leotta è sveglia e soprattutto tiene svegli i suoi ammiratori.

Diletta Leotta, scatti da Napoli: “Non prendere la corrente”

“Il vento, il mare, l’attesa. A Napoli è tutto elettrico!” la scritta che accompagna il post di Diletta Leotta, pubblicando prima della partita tra la squadra di Conte e il Cagliari che ha poi consegnato lo scudetto ai partenopei.

Uno scatto in cui Leotta è su una terrazza di uno degli hotel sul Lungomare e si mostra capelli al vento in tutta la sua bellezza. Una bellezza che fa colpo ed ecco allora i fan definirla “l’ottava meraviglia del mondo” o anche “bellezza genuina Mediterranea, unica Diletta nazionale Campione d’Italia“. Chiaro il riferimento calcistico che torna anche in un altro commento: “La donna scudetto, McDiletta“. In questo caso viene tirato in ballo anche McTominay, l’uomo decisivo per la vittoria del Napoli.

Ma non si vive di solo calcio ed allora le foto di Diletta Leotta hanno mandato in tilt tutti i suoi fan e così c’è chi, visto il riferimento all’aria elettrica che si respira in città, non ha resistito alla battuta: “Attenzione a non prendere la corrente“. E di certo gli scatti sensuali della presentatrice siciliana hanno l’effetto di una scossa sui suoi fan che non resistono e la sommergono di cuoricini e complimenti.