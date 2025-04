Diletta Leotta fa un annuncio che sorprende i fan: in un video spiega che ormai è tutto finito, cosa è successo

Domenica i fan l’hanno potuta ammirare a Roma, allo stadio Olimpico per la sfida Champions tra Roma e Juventus. Diletta Leotta ancora protagonista sui campi di Serie A, palcoscenico divenuto ormai per lei familiare visto che da anni è il volto del massimo campionato italiano.

Il suo sorriso e la sua bellezza accompagnano le migliori partite del weekend, ma Diletta Leotta non è soltanto calcio. La sua carriera la vede impegnata su più fronti, a partire dalla radio sulle frequenze di Radio 105, ma quest’anno è stata ammirata anche in tv, sulle reti Mediaset come conduttrice de La Talpa. E poi c’è il suo podcast Mamma Dilettante giunto alla sua quarta edizione: anche quest’anno la Leotta ha ospitato personaggi famosi per affrontare con loro il tema della genitorialità.

La bella siciliana dunque ha un’agenda ricca di impegni e non si concentra soltanto sul calcio, considerato poi anche il matrimonio con Karius: il portiere tedesco è attualmente in Germania, dove è tornato a giocare con lo Schalke 04. A complicare le cose il suo infortunio che gli ha fatto chiudere in anticipo la stagione e ha spinto la Leotta a volare da lui per stargli vicino qualche giorno visto il momento difficile. Intanto però proprio Diletta ha dato l’annuncio: è tutto finito.

Diletta Leotta, stop a Mamma Dilettante: la serie è finita

Diletta Leotta ha annunciato la fine di Mamma Dilettante, il podcast che da gennaio alla scorsa settimana ha visto alternarsi nel salotto della conduttrice di Dazn diversi personaggi.

Dopo undici puntate, la quarta serie è arrivata alla fine come raccontato dalla stessa Leotta. Edizione 2025 conclusa dunque e se ne riparlerà probabilmente il prossimo anno, considerato il successo ottenuto dal podocast. Nel salotto della Leotta si sono alternati personaggi provenienti da vari ambiti: da Leo Bonucci, con la moglie Martina Maccari, a Fabio Caressa con la figlia Matilde. Quindi Alesa Seredova, Giorgia Palmas e Filippo Magnini e ancora Giulia Lamarca e Andrea Decarlini, Carolina Benvenga, Bianca Atzei e Stefano Corti, Paola Perego per chiudere con Nicola Ventola e il figlio Kelian, dopo aver iniziato la serie con Mattia Stanga e la mamma Elisa Mereghetti.

Ora è giunta la fine della quarta edizione di Mamma Dilettante, in attesa di scoprire se ci sarà una quinta edizione e, nel caso, chi saranno gli ospiti. Per Diletta Leotta, ad ogni modo, gli impegni in questo periodo non mancheranno di certo.