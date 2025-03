Diletta Leotta continua a conquistare i suoi fan: questa volta è la rivelazione sul momento giusto che colpisce

Super impegnata in questo momento Diletta Leotta. La carriera della conduttrice, volto della Serie A su Dazn e n on solo, continua a gonfie vele tra gli appuntamenti a bordocampo, la radio e il suo podcast dedicato alla genitorialità.

Mamma Dilettante è giunto alla quarta edizione ed è un salotto in cui la presentatrice siciliana ospita personaggi famoso, affrontando con loro diversi argomenti, tutti partendo però dalla genitorialità. In una delle ultime puntate hanno chiacchierato con Diletta Leotta l’ex nuotatore Filippo Magnini e l’ex velina Giorgia Palmas. La coppia è sposata dal 2021 ed ha una figlia, la piccola Mia, nata nel 2020. La loro relazione va avanti dal 2018 e proprio a Diletta Leotta Magnini racconta come è scoccata la scintilla e come ha capito che era arrivato il momento giusto per iniziare una nuova storia.

Durante il racconto emerge un particolare anche sulla vita privata della Leotta e di come ha conosciuto suo marito Loris Karius, un intreccio che ha colpito in maniera particolare i fan.

Diletta Leotta, Magnini e Palmas: ‘cupido’ in comune

A raccontare tutto è l’ex nuotatore Filippo Magnini che spiega come all’epoca sia lui che Giorgia Palmas erano usciti da una relazione.

“Perdevamo tempo in altre attività – dice sorridendo – fin quando non è arrivato il momento giusto“. L’ex nuotatore quindi continua raccontando di essersi rivolto ad un amico che aveva in comune con l’attuale moglie, Ale Martorana. Leotta, un po’ sorpresa, a questo punto rivela: “Ma lo sai che in qualche modo lui c’entra anche con Loris?” e la Palmas di rimando scherza: “Lui è cupido“.

Magnini quindi continua il suo racconto spiegando di aver chiesto a Martorana di fargli conoscere Giorgia: “Aveva tutte le caratteristiche della donna che piace a me: mora, le forme al posto giusto. Non potevo sapere se fosse anche intelligente e simpatica, però volevo scoprirlo. Sono onesto – aggiunge – poteva anche succedere che conoscendola poi mi risultasse antipatica, che non scattasse il feeling, però a livello estetico, è proprio la donna ideale“.

Alla fine il feeling è scattato e i due ormai sono una coppia da sette anni e si sono anche sposati. Il cupido in comune con Diletta Leotta e Loris Karius evidentemente ha fatto bene il suo ‘mestiere’. Basta aspettare il momento giusto, come svelato da Magnini, in un racconto che ha appassionato gli spettatori.