Diletta Leotta in campo per Parma-Napoli fa sollevare una polemica: i fan si sono stufati, ecco cosa è successo di preciso

Al Tardini per Parma-Napoli, quindi venerdì al Maradona per Napoli-Cagliari: Diletta Leotta sta accompagnando gli azzurri nella marcia scudetto, con la squadra di Conte che è arrivata ad un passo dal conquistare il titolo.

Per cucirsi il tricolore sul petto servirà ora battere il Cagliari e gli azzurri avranno tutto il Maradona sold-out a spingerli verso il possibile trionfo. Un trionfo che sarà commentato da Diletta Leotta, annunciata da Dazn come presentatrice dallo stadio partenopeo per l’ultima partita. E chissà che outfit sceglierà dopo aver lasciato tutti a bocca aperta a Parma, quando a bordocampo si è presentata con uno strettissimo vestitino corto.

Un look che ha esaltato le sue curve, come mostrato anche dalle foto che, immancabili, Leotta ha deciso di pubblicare su Instagram. Foto che la mostrano in tutta la sua bellezza e sensualità, ma che sono state anche prese di mira da alcuni follower che hanno mostrato di apprezzare poco le sue scelte stilistiche.

Diletta Leotta, i fan insorgono: “Ma perché veste così?”

Come al solito, quando si tratta di un post di Diletta Leotta, i mi piace e i commenti non mancano. Oltre 160mila i primi, quasi novecento i secondi e tra questi non mancano le critiche per la presentatrice e soprattutto per aver scelto un abito non in ‘linea’ con l’evento che stava presentando.

Ecco allora piovere anche qualche commento di disapprovazione. “Vorrei capire perché un giornalista si deve conciare in questo modo” scrive un utente ed un altro aggiunge: “Ma come si farà ad andare a commentare una partita vestita cosi? Non che ci sia nulla di illegale eh ma dalla sobrietà siamo lontani”. Frasi e critiche che però sono silenziate da chi apprezza Diletta Leotta così com’è: ecco allora le risposte più dolci dal classifica sei bellissima al “meravigliosa“.

E c’è anche chi non manca di buttarla sul calcistico con un commento che strappa molta approvazione: “Il vero scudetto sei tu“. E chissà che tra i tifosi di Inter e Napoli venerdì sera qualcuno non possa pensarlo davvero, magari soltanto per non pensare alla delusione calcistica appena subita. Di certo, vada come vada, Diletta Leotta continuerà ad incantare i fan con la sua bellezza, anche se venerdì al Maradona gli occhi almeno per una volta non saranno tutti per lei.