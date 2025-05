Diletta Leotta lascia senza parole i fan con le ultime fotografie pubblicate su Instagram: è un fulmine a ciel sereno

Arriva l’estate e Diletta Leotta non ha atteso neanche un attimo: dalle nevi alle spiagge della Sicilia nel giro di pochissimi giorni, con la capacità di lasciare sempre tutti a bocca aperta.

Lo ha fatto anche questa volta con degli scatti che hanno mandato letteralmente in tilt Instagram. La bella conduttrice di Dazn è tornata a casa, insieme alla figlia Aria e il papà: barca, sole, tuffi a mare e tanto buon cibo per non farsi mancare nulla.

Tra una partita di Serie A ed un’altra, in attesa di prestare il proprio volto anche al Mondiale per Club che seguirà sempre con la piattaforma streaming, la Leotta ha scelto di trascorrere qualche giorno in Sicilia ed ha deliziato poi i fan con scatti da perdere la testa. Capogiro assicurato guardando le sue curve esaltate da costumi all’ultima moda, ma anche un pizzico di acquolina in bocca guardando le prelibatezza che si gusta durante la gita fuori porto.

Uno spaghetto per gradire, le inconfondibili brioche con il tuppo e poi mare, mare e mare. In qualche scatto compare anche la piccola Aria, in altri è soltanto la sua bellezza a prendersi la scena e a far andare fuori di testa i fan che faticano a trattenersi.

Diletta Leotta inaugura l’estate: barca e cibo

“Qui dove tutto ha più sapore” scrive e i suoi follower sono d’accordo, anche se non tutti fanno riferimento al cibo che la Leotta gusta in barca.

Diletta dà inizio alla stagione estiva e lo fa scegliendo il mare della Sicilia e la compagnia della famiglia per trascorrere qualche ora in mare e i suoi fan dimostrano di apprezzare. Lo si capisce dalla pioggia di commenti che arriva sul profilo della presentatrice: oltre mille nel giro di qualche ora con complimenti a raffica ed anche qualche proposta di matrimonio, approfittando dell’assenza nelle foto di Karius.

“Come un fulmine a ciel sereno” scrive un utente e altri non possono che restare a bocca aperta: “Meravigliosa“, “fantastica“, “bellissima“. E c’è anche chi la butta sul campanilismo: “Orgoglio siciliano, la nostra Diletta nazionale” il commento di uno dei nove milioni e passa di follower che segue la Leotta. Temperature già bollenti dunque grazie alla conduttrice Dazn che si prepara ad un’estate in cui farà perdere la testa ai suoi fan.