Brutta notizia per Diletta Leotta: fan sconvolti per quanto accaduto alla conduttrice di Dazn, ecco cosa è successo

Protagonista allo Stadio Maradona per Napoli-Milan, big match della giornata numero 30 di Serie A, Diletta Leotta sta vivendo ore non semplici.

La conduttrice di Dazn, infatti, deve dare supporto al marito, Loris Karius, alle prese con un brutto infortunio. L’esperienza allo Schalke per il portiere tedesco si stava rivelando la scelta giusta per rilanciare la sua carriera, ma il destino ci ha messo lo zampino con un infortunio che potrebbe chiudere in anticipo la sua stagione.

È brutto lo scontro avvenuto durante la sfida sul campo del Greuther Furth, valida per la Serie B tedesca: Karius nel tentativo di fermare un avversario si è fatto male alla gamba ed è stato costretto a lasciare il terreno di gioco. Fin dall’arrivo dei sanitari in campo, era apparso chiaro che Karius non avrebbe potuto continuare il match. Così c’è stato il cambio ed ora è arrivato il responso degli accertamenti medici.

Diletta Leotta, brutto infortunio per Karius: le ultime

Nel primo comunicato diffuso sui social dallo Schalke, si fa accenno ad un possibile problema muscolare al polpaccio per Karius, ma già le parole dell’allenatore del club tedesco facevano temere il peggio.

Dopo gli esami è arrivato poi la nota ufficiale: infortunio muscolare strutturale al polpaccio sinistro la diagnosi e stagione finita. Una vera disdetta per Karius che a gennaio era tornato in campo dopo un periodo di inattività in seguito alla fine del contratto con il Newcastle. Fin dal suo esordio, l’estremo difensore aveva dimostrato una buona forma, risultando decisivo in alcuni match.

Quindi lo scontro con Felix Klaus sul finire del primo tempo della partita contro il Greuther Furth, la sostituzione e il timore confermato della stagione già chiusa. Brutta notizia, dunque, per Diletta Leotta che ora – tra un impegno calcistico ed un altro – dovrà stare vicina al marito alle prese con un infortunio che potrebbe anche mettere fine alla sua esperienza allo Schalke visto che il contratto scadrà a giugno.

La conduttrice di Dazn non ha perso tempo e già ieri è volata in Germania per stare accanto al marito: servirà tutto il suo sostegno in questo periodo difficile proprio ora che, professionalmente, sembrava potesse rilanciarsi dopo anni complicati. Invece l’infortunio gli impedirà di scendere in campo per il resto della stagione.