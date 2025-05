Diletta Leotta nella bufera: scoppia lo scandalo che riguarda anche la conduttrice Dazn, è davvero molto triste il commento lapidario

Bufera intorno a Diletta Leotta. La conduttrice di Dazn si trova suo malgrado al centro di un caso che sta facendo discutere.

La siciliana non è soltanto il volto della Serie A, ma ha anche numerose sponsorizzazioni. Proprio una di queste che scatenato il caos con la decisione da parte dell’autorità preposta di sospendere lo spot che vede come protagonista anche la Leotta. Si parla del nuovo spot U Power che l’Istituto di Autodisciplina Pubblicitari ha deciso di sospendere.

Proviamo a fare un passo indietro: alla pubblicazione del nuovo post si erano sollevate polemiche per la presenza di un bambino che rimaneva meravigliato nel guardare una cantante esibirsi sul palco con una minigonna molto corta. “La prima volta che sei rimasto senza parole” il claim pronunciato dalla Leotta con conseguenti polemiche, mosse in particolare dalla giornalista Selvaggia Lucarelli che aveva accusato l’azienda e la conduttrice di sessualizzare i bambini.

Una polemica che aveva portato all’apertura di un procedimento da parte del Comitato di Controllo dell’AIP che ora si è concluso con la decisione di ordinare la sospensione dello spot.

Diletta Leotta, sospeso lo spot delle polemiche

La decisione è arrivata nei giorni scorsi: stando a quanto pubblicato nel dispositivo dell’Istituto, la pubblicità va in contrasto con quanto contenuto nell’articolo 11, ultimo comma, del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale e per questo deve essere sospeso.

L’articolo 11 del Codice è quello che vieta la rappresentazione di comportamenti o di atteggiamenti improntati alla sessualizzazione dei bambini, o dei soggetti che appaiano tali. Nessun commento da parte dell’azienda, né tantomeno da Diletta Leotta che ha sempre evitato di esprimersi sull’argomento.

Ha detto la sua ancora una volta, invece, Selvaggia Lucarelli che ha commentato in maniera pesante la decisione dell’IAP, scagliandosi contro l’azienda e tirando in ballo la stessa Leotta: “Forse è arrivato quel momento – le sue dichiarazioni – in cui Diletta Leotta e l’azienda citata (forse) faranno qualche riflessione sull’opportunità di continuare a proporre spot in cui la sessualizzazione della donna (e ora anche di un bambino) sono il fulcro della narrazione. Davvero triste“.

Si aspetta ora una eventuale replica da parte dell’azienda, mentre la Leotta è probabile che continui a scegliere il silenzio sulla vicenda anche per non dare ulteriore risalto alle polemiche.