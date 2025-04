Diletta Leotta è sommersa dai complimenti dei fan dopo l’ultima foto pubblicata sui social: il commento è clamoroso

Tappa a St.Moritz per Diletta Leotta. La conduttrice DAZN ha trascorso un paio di giorni nella lussuosa località svizzera ed ha tenuto aggiornati i fan con scatti da capogiro.

Mentre la Serie A discute su quando recuperare le partite rinviate, con polemiche infinite, Leotta se ne scappa dal caos pallonaro e si rifugia sulla neve di St.Moritz dove dà spettacolo con la sua innegabile bellezza. Eccola dunque, con tuta aderentissima e sci, far strabuzzare gli occhi ai suoi follower che faticano a trattenersi davanti a cotanto spettacolo.

Va ancora ‘peggio’ dopo l’ultimo post pubblicato dalla presentatrice DAZN: Diletta Leotta si mostra soltanto con una maglia, piedi in bella vista, seduta su una valigia. Inevitabile per i follower scatenarsi con commenti e apprezzamenti. Ne sono piovuti centinaia: in poche ore i mi piace sono stati 150mila, mentre i commenti hanno superato quota cinquecento.

Ancora una volta la bella siciliana ha fatto centro con le sue foto: le immagini della Leotta hanno entusiasmato i fan che hanno prestato attenzione ad un paio di particolari. I piedi in bella mostra che hanno scatenato i commenti dei fan, ma non soltanto.

Diletta Leotta, i fan entusiasti: “Vorrei essere la tua valigia”

Tra i tanti commenti, ce n’è uno che catalizza l’attenzione anche degli altri fan e che fa sorridere: “Vorrei essere la tua valigia” scrive un follower della Leotta e raccoglie numerosi apprezzamenti.

Mai quanti quelli che ha raccolto la Leotta con le sue ultime immagini. Una Diletta versione anche superxexy visto che nella gallery pubblicata prima di salutare St.Moritz è tornata in Italia c’è anche una che la immortala in una sauna con solo un bikini indosso. Una immagine che ha fatto breccia nel cuore dei suoi fan che hanno dimostrato di apprezzarla particolarmente.

Ora per la Leotta ci sarà il ritorno alla normalità e i suoi follower la potranno rivedere nuovamente a bordo campo negli stadi di Serie A nelle prossime partite. Anche lì pronta a calamitare l’attenzione con look da capogiro, con outfit che esaltano la sua bellezza e le sue curve. La rivedremo dunque ancora al lavoro, con il Mondiale per club che la vedrà impegnata anche a giugno e luglio. Ma questo non le impedirà di concedersi altre vacanze, ovviamente da immortalare e postare sui social per un’altra pioggia di cuoricini e commenti.