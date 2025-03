L’ultimo video di Diletta Leotta scatena i commenti più pesanti: attacco durissimo alla conduttrice Dazn

Sempre super sensuale, Diletta Leotta fa ancora parlare di sé. La conduttrice Dazn è solita postare su Instagram foto e video particolarmente bollenti, in cui le sue curve vengono messe in risalto. Un’abitudine che i suoi fan sui social dimostrano di apprezzare, non per niente ha oltre nove milioni di follower, anche se non mancano le critiche.

A proporle sono chi sottolinea come la conduttrice Dazn sfrutti la sua bellezza e l’immagine del proprio corpo per fare successo. Una critiche che è tornata di moda anche negli ultimi giorni dopo la pubblicazione dell’ultimo video che vede protagonista proprio la Leotta. Questa volta non si tratta di un filmato postato sui social, ma di una pubblicità di un noto marchio di scarpe antinfortunistiche di cui Diletta è brand ambassador.

La pubblicità ha ricevuto diverse critiche perché propone una Leotta in versione supersexy, ma compare anche un bambino che la guarda estasiato. Tra le diverse critiche arrivate anche quella della giornalista Selvaggia Lucarelli che nelle proprie storie Instagram ha voluto dire la sua sul video della pubblicità e le sue parole non sono state certo tenere.

Diletta Leotta, la pubblicità fa infuriare la Lucarelli

Selvaggia Lucarelli va all’attacco di Diletta Leotta e dell’ultima pubblicità realizzata con frasi molto dure. La giornalista parte con una critica al canovaccio delle réclame che vedono protagonista la siciliana.

“Le pubblicità di Diletta Leotta per le solite scarpe antinfortunistiche sono sempre state brutte e vabbè – le parole della Lucarelli su Instagram –. Hanno sempre avuto quel gusto anni ’90 nel’ammiccare al sesso, con il corpo di Leotta al centro, raccontato come oggetto del desiderio maschile, contenta lei“.

Questa volta però, almeno a giudizio della giornalista, si è andati oltre: “L’ultimo spot però fa un salto ulteriore: la pubblicità mette ancora al centro il corpo di Leotta con lei con minigonna inguinale e ripresa dal basso (e vabbè). Solo che questa volta lo sguardo maschile del desiderio, protagonista del solito spot sessualizzante, è quello di un bambino che avrà 7 anni“.

Giudizio molto negativo dunque che la Lucarelli accompagna mostrando anche i risultati di questa pubblicità: su Instagram, infatti, ha anche pubblicato uno screenshot dei vari commenti (naturalmente maschili) arrivati sotto il video dello spot. Tutti o quasi, neanche a dirlo, incentrati sul corpo di Diletta Leotta.