Diletta Leotta conquista ancora tutti con le ultime immagini pubblicati sui social: la reazione è straordinaria, ne hanno parlato tutti

È una Diletta meravigliosa quella che incanta i propri follower con l’ultima gallery pubblicata sui social. La conduttrice di Dazn ha approfittato della Pasqua per fare un salto a St.Moritz dove ha prestato il suo meraviglioso corpo per una serie di scatti pubblicitari.

Incantevole la Leotta sulle nevi svizzere con una tuta rossa particolarmente aderente che fa risaltare le sue curve. Inevitabile la pioggia di mi piace e commenti da parte dei quasi 10 milioni di follower che segue sui social la presentatrice. Dal calcio allo sci, per Diletta Leotta il passo è stato brevissimo e il successo, almeno sui social, lo stesso.

Incantevole la Leotta che fa esplodere tutto il suo fascino e incanta i tifosi che non le risparmiano commenti galanti. “La nuova Bond girl” scrive un follower tra i commenti, dove però non si contano i “bellissima”, “Splendida”, “incantevole”, “meravigliosa”. I fan danno sfoggio di conoscere tutto il vocabolario e lo utilizzano per dimostrare di aver apprezzato gli ultimi scatti di Diletta Leotta. Non manca anche qualche battuta a sfondo calcistico: “Sei bella come il gol del Pipita a San Siro” scrive un follower, evidentemente di fede juventina, facendo riferimento alla vittoria bianconera contro l’Inter nel 2018. Ma è in particolare un commento a prendersi la scena.

Diletta Leotta incanta sulla neve: il commento scatena i fan

Sotto le foto di Diletta Leotta ci sono quasi tremila commenti, ma tra i tanti dei follower e di ammiratori più o meno audaci, ce n’è uno che ruba la scena e scatena i fan: quello di Elodie.

La conduttrice Dazn e la cantante sono grandi amiche e di recente hanno anche postato una foto di un sabato sera insieme. Questa volta Elodie decide di commentare le immagini dell’amica e lo fa utilizzando solo una parola e un’emoticon. “Totale” con una fiamma al fianco il commento della cantante che fa sognare i follower della Leotta. Un commento che si prende quasi trecento mi piace e una decina di commenti.

Tra i fan di Diletta c’è chi approfitta per fare i complimenti anche ad Elodie: “Sei stupenda” scrive un utente, mentre altri riempiono di cuori e facce con occhi a cuoricini il commento della cantante. Una reazione dunque che si prende la scena con Leotta ed Elodie che si dimostra essere una coppia vincente.