“Se lo scoprisse, sarei rovinata“: è la rivelazione di cui si fa testimone Diletta Leotta. La bella conduttrice di Dazn, come noto, non si dedica soltanto al calcio ed ha tra i suoi impegni anche un appuntamento a cui è molto legata.

Si tratta di ‘Mamma Dilettante’, il podcast che la vede ospitare nel suo salotto personaggi del mondo dello spettacolo, e non solo, per raccontare il loro rapporto con la genitorialità. Un format di successo, nel quale gli ospiti si mettono a nudo nella loro relazione con i figli, raccontando aneddoti particolari e a volte lasciandosi andare a confidenze private.

Lo ha fatto anche Paola Perego, nota conduttrice televisiva, ospite nell’ultima puntata di Mamma Dilettante. La presentatrice ha raccontato del suo rapporto con i figli Giulia e Riccardo, avuti dal primo matrimonio con Andrea Carnevale, ex calciatore e attuale dirigente dell’Udinese. La donna si è soffermata in particolare su un retroscena di diversi anni fa ed ha svelato qualcosa che in pochi conoscevano.

Paola Perego a Diletta Leotta: “Ho fatto seguire mio figlio”

Fare i genitori non è semplice ed ha volte l’ansia e la paura prendono facilmente il sopravvento. È accaduto anche a Paola Perego quando era alla prese con le prime uscite serali del figlio Riccardo, oggi 28 anni.

La conduttrice a Diletta Leotta racconta: “Stava iniziando ad uscire il sabato sera ed io lavoravo a Mediaset dove c’era un addetto alla sicurezza. Mandai quindi due ragazzi per seguirlo e vedere se si drogava e faceva le canne“. Una missione che è servita a tranquillizzarla visto quanto scoperto: “Lo hanno seguito in discoteca e mi hanno detto che ha solo bevuto una birra e fumato una sigaretta“.

Un ‘segreto’ che ha custodito finora e che non ha rivelato neanche allo stesso Riccardo: “Non gliel’ho mai detto e non se n’è mai accorto“. Una fortuna, anche se ora ne verrà a conoscenza e la Perego su questo scherza: “Se lo sente sono rovinata, anche se ormai è caduto in prescrizione“.

La Perego ha anche affrontato il tema degli attacchi di panico, di cui ha sofferto in passato, e che ha provato a tenere nascosti ai suoi figli: “Non volevo che conoscessero questo mostro, non volevo che sapessero della sua esistenza. Poi Riccardo ha avuto degli attacchi di panico, ma è stato molto bravo: è andato subito da uno psicoterapeuta e ne è uscito in un anno“.