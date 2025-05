Diletta Leotta sorprende tutti con la sua nuova avventura: così forse non si era mai vista, ecco cosa è successo

Ieri è stata protagonista al Maradona, ora per Diletta Leotta si prospetta un’altra avventura. Il calcio è sempre e comunque il leitmotiv della sua carriera e continua ad esserlo.

La presentatrice siciliana ha vissuto in prima persona il finale scudetto: prima al Tardini per Parma-Napoli, quindi al Maradona per la sfida tra gli azzurri e il Cagliari. Ora i suoi weekend calcistici sono terminati, ma non va certo in vacanza.

Dai campi di calcio al… fantacalcio il passo può essere brevissimo anche se non scevro da complicazioni. È proprio sul fantacalcio che si concentra l’ultima avventura della Leotta che sveste i panni della conduttrice, per indossare quelli dell’attrice: dopo aver prestato il suo volto per Chi ha incastrato Babbo Natale e 7 ore per farti innamorare, dopo aver dato voce a Mandy nella versione italiana di Pupazzi alla riscossa, ecco un’altra esperienza sul grande schermo.

La Leotta, infatti, è una delle ‘partecipazioni straordinarie’ di ‘Ogni Maledetto Fantacalcio’, commedia italiana che dal 27 agosto arriverà su Netflix. Con la regia di Alessio Maria Federici e prodotto da Qmi, il film gira intorno ad un gruppo d’amici, improvvisamente finiti al centro di un’indagine sulla scomparsa di Gianni, campione della Lega “Mai una gioia”, avvenuta proprio il giorno del suo matrimonio e dell’ultima giornata di Serie A.

I sospetti nascono non tanto per l’assenza al matrimonio, quanto per il fatto che per la prima volta non ha schierato la formazione. Le indagini sono affidate a Caterina Guzzanti, un integerrimo magistrato, mentre il principale sospettato è Simone.

Diletta Leotta attrice: Ogni Maldetto Fantacalcio

Con loro ci sono tutta una serie di fantallenatori che rendono appassionante la trama. Rancori, insulti, minacce chissà quanto fittizie: forse il movente è da ricercare proprio nel Fantacalcio.

Il film racconta in maniera ironica e surreale quanto il Fantacalcio, ed in genere i giochi di squadra, possano diventare una vera ossessione e ciò che potrebbe succedere quando il gioco si confonde con la realtà.

Scritto da Giulio Carrieri e Michele Bertini Malgarini, il film presenta un cast nel quale sono presenti anche Giacomo Ferrara, Silvia D’Amico, Francesco Russo, Enrico Borello, Antonio Bannò e Caterina Guzzanti. Inoltre c’è la partecipazione straordinaria di Diletta Leotta, ma anche di Pierluigi Pardo, Daniele Orsato, Riccardo Gentile, Valeria Angione e Leonardo Pavoletti.