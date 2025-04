Dichiarazioni che fanno rumore: le frasi pronunciate in diretta su Diletta Leotta scatenano il caos totale, cosa è successo

Diletta Leotta scatena il caos. Questa volta nessun look sensuale, nessuna foto provocante, ma dichiarazioni che fanno rumore e che stanno facendo discutere da giorni.

La bella presentatrice di Dazn è protagonista, suo malgrado, del caso che sta tenendo banco ormai da qualche giorno. Lei ‘accusata’, anche se il suo nome non è mai stato pronunciato, di aver provocato una scenata di gelosia. Tutto nasce nel corso della puntata di Obbligo o Verità, programma di Rai 2, condotto da Alessia Marcuzzi.

Nell’ultima puntata dello show tra gli ospiti c’era anche Eleonora Abbagnato, ex étoile del Balletto dell’Opéra di Parigi e attuale direttrice del corpo di ballo del Teatro dell’Opera di Roma. La donna è la moglie di Federico Balzaretti, ex calciatore tra le altre di Roma e Juventus, in passato anche talent di Dazn prima di lasciare la piattaforma streaming.

Proprio alla sua esperienza in tv a Dazn fanno riferimento, quasi certamente, le dichiarazioni della moglie che tirano in ballo anche Diletta Leotta. Il suo nome l’Abbagnato non lo pronuncia, ma il riferimento è stato chiaro a tutti. Nel corso dello show, infatti, la Marcuzzi chiede all’ex ballerina di raccontare la lite più assurda avuta con il marito e l’Abbagnato non si fa pregare.

Diletta Leotta, la scenata di gelosia dell’Abbagnato

L’ex étoile racconta di un litigio per gelosia con Balzaretti: “Sì, abbiamo litigato per gelosia. Quando lavorava in tv con una bella ragazza ero molto gelosa. Gli facevo imitazioni, scenate. Gli metteva il c**o in faccia, scusa“.

Il dibattito in studio si infiamma e all’Abbagnato viene chiesto di fare le imitazioni, ma lei subito di rimando: “Non ho le sue forme purtroppo“. Interviene quindi la Marcuzzi, l’unica a fare il nome della conduttrice di Dazn: “Ma è Diletta Leotta?” Una domanda che resta senza risposta, in studio scende il gelo, anche se la faccia della ballerina dice davvero tutto.

Dichiarazioni che hanno fatto particolarmente rumore e che hanno acceso il dibattito. Non una novità per Diletta Leotta abituata a far parlare di sé e anche a sopportare le polemiche. Questa volta il suo nome non è stato fatto, anche se il riferimento è apparso chiaro. La conduttrice catanese ha però scelto di non rispondere alle parole dell’Abbagnato e di evitare nuove inutili polemiche.