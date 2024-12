L’ultima foto della conduttrice siciliana ha fatto scatenare i fan sui social: tantissimi commenti per regina della Serie A in tv

È l’indiscutibile regina della Serie A: Diletta Leotta allieta i tifosi di calcio nei pre e post partita su DAZN. La bella siciliana ha provato ad uscire dal mondo del pallone: a Mediaset è stata chiamata per condurre La Talpa, ma il programma non ha riscosso successo, tanto che è arrivata la decisione di chiuderlo in anticipo e sulla Leotta sono piovute critiche.

Lei non ha dato peso alla cosa, così come sembra non dar molto peso alle continue indiscrezioni sulla presunta crisi con il marito Loris Karius, ex portiere del Liverpool, attualmente svincolato ed in attesa di una chiamata di qualche squadra. I due si sono concessi giorni di relax a Miami nelle scorse settimane, proprio a smentire le voci che li volevano distanti. Ora si è tornati alla quotidianità e Diletta Leotta è tornata a calcare i campi di Serie A.

Appuntamento con Lazio-Inter lo scorso fine settimana, mentre ieri è stata di scena a San Siro per la sfida tra Inter e Como. Proprio prima della partita tra nerazzurri e lariani, la presentatrice ha voluto dare appuntamento ai suoi fan e per farlo ha scelto una foto che ha mandato in estasi i tifosi.

Diletta Leotta, spacco da capogiro: le foto

La foto scelta per l’ultimo post Instagram della Leotta è quella dello scorso weekend, con lei a bordocampo per Lazio-Inter. A richiamare l’attenzione dei fan è lo spacco vertiginoso che la siciliana mette in mostra.

Un dettaglio che non è passato inosservato e che ha scatenato i suoi follower. Tanti hanno ironizzato: “Chi non zooma sta mentendo” una delle frasi più gettonate che si leggono tra i commenti. Dove non mancano assolutamente i complimenti con pioggia di “bellissima“, “meravigliosa” e tutto il corollario di apprezzamenti che da sempre accompagna ogni pubblicazione della Diletta nazionale.

Immancabili, purtroppo, anche le critiche: così c’è chi l’accusa di essere ricorsa a troppi ritocchini e chi le rinfaccia di voler sempre ostentare la sua bellezza. Poca roba, ad ogni modo, rispetto alla valanga di complimenti che ha ricevuto sotto l’ultimo post. Oltre duecentomila cuoricini sono lì a testimoniare che chi non apprezza gli scatti della Leotta è in minoranza. La maggioranza guarda, magari zooma, e applaude la bellezza della siciliana che dopo le feste tornerà ancora a bordocampo con la Serie A che non si ferma e scenderà in campo già nel weekend.