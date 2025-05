Diletta Leotta fa un annuncio che lascia sbigottiti i fan: ormai l’addio è deciso, non è stato per nulla facile prendere questa decisione

Se “Marlon Brando è sempre lui” come canta Luciano Ligabue, i fan di Diletta Leotta possono prendere a preste le note della canzone del Liga è dedicarla alla bella conduttrice siciliana. “Diletta Leotta è sempre lei”, che si dedichi al commento di una partita di Serie A o che incanti i fan con le foto della prima uscita in barca stagionale, la presentatrice lascia tutti quanti senza parole.

La bellezza della Leotta varca i confini d’Italia, non per nulla il marito è il tedesco Karius con il quale si è sposata la scorsa estate. Ora la Diletta nazionale è pronta ad incantare anche tra giugno e luglio, visto che sarà la testimonial Dazn per i Mondiale per club che partiranno a metà del prossimo mese di giugno e andranno avanti per trenta giorni circa. Ma la conduttrice non si ferma soltanto al calcio e questo è cosa nota.

Nel corso dei mesi l’abbiamo vista presentare, purtroppo senza grande successo ma non per colpa sua, La Talpa sulle reti Mediaset, mentre da anni ha un podcast (Mamma Dilettante) nel quale ospita personaggi famosi e discute con loro il tema della genitorialità. Questo senza considerare gli eventi che presenta o le varie ospitate che fa durante l’anno: tutte apparizioni nelle quali sfoggia look da capogiro. Ecco proprio i suoi vestiti sono protagonisti dell’ultimo annuncio della Leotta.

Diletta Leotta sbarca su Vinted: “È stato difficile”

Diletta Leotta dice addio ad alcuni degli abiti indossati nell’ultimo anno. La conduttrice ha, infatti, pubblicato nei giorni scorsi una serie di storie su Instagram nel quale annuncia il suo sbarco su Vinted.

Sul suo profilo venderà alcuni dei vestiti che ha indossato negli ultimi anni e che ormai non mette più. La Leotta racconta che la scelta di cedere i suoi abiti “non è stata semplice” perché è molto legata ai suoi capi di abbigliamento e, pur non indossandoli più, ha piacere a vederli nella sua cabina armadio. Ora però è tempo di fare spazio a nuovi vestiti ed allora ecco la decisione: metterli in vendita su Vinted con un profilo che sarà attivato a breve.

Un annuncio che magari tenterà alcune delle sue fan che potrebbero provare ad acquistare qualcosa per vedere l’effetto che fa a sentirsi per un giorno Diletta Leotta.