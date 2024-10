Diletta Leotta, l’ultima apparizione è hot: tifosi in estasi

L’ultima apparizione di Diletta Leotta è seducente: i tifosi non riescono a smettere di guardarla, l’outfit è straripante

Diletta Leotta non smette di incantare. La conduttrice tv, volto della Serie A su DAZN, continua a lasciare a bocca aperta i propri fan con scatti da capogiro sui social.

L’avevamo lasciata sulle Dolomiti, insieme a marito e figlia: la Leotta aveva ammaliato i fan con foto sexy in montagna, una mini vacanza che si è concessa con la famiglia approfittando della pausa del campionato. Pausa anche dai suoi impegni televisivi, prima di un periodo che la vedrà protagonista non soltanto a bordo campo.

Sta per partire, infatti, La Talpa, programma Mediaset che condurrà proprio Diletta Leotta: nei giorni scorsi è stato lanciato il primo promo che vede protagonista proprio la conduttrice. E proprio su Mediaset, oggi ci sarà spazio per una delle regine della Serie A, ospite a Verissimo per un’intervista esclusiva. Si parlerà anche della nuova avventura televisiva, ma non mancheranno domande sulla vita privata, con il matrimonio con Karius che è stato molto chiacchierato.

Chiacchiere che sono arrivate anche sotto l’ultimo scatto social pubblicato dalla bella Leotta. La siciliana ha sfoggiato un abito corto e scollato, capace di evidenziare alla perfezione il suo corpo statuario.

Diletta Leotta sexy: l’abito è scollato

Proprio dalla sua terra di origine arrivano gli ultimi scatti di Diletta Leotta che ha conquistato letteralmente i suoi fan.

Non una novità visto che gli oltre nove milioni di follower che la seguono su Instagram non aspettano altro che una sua pubblicazione per riempirla di complimenti. Lo hanno fatto anche in questa occasione: la Leotta ha sfoggiato un abitino mosaico molto succinto, che metteva in risalto le sue gambe e il prosperoso décolleté.

Una visione particolarmente sensuale e provocante che ha incendiato i social: immediati sono piovuti migliaia di cuoricini (ad oggi se ne contano oltre 200mila) e centinaia di commenti. Ovviamente quasi tutti di complimenti come quello che la paragona ad una divinità greca o chi non riesce a trattenersi: “Wow, meravigliosa e così sexy“. Una visione paradisiaca quella offerta dalla conduttrice ai propri fan che dimostrano di aver apprezzato e non poco gli scatti pubblicati.

Pioggia di apprezzamenti che arriveranno anche nei prossimi giorni: Diletta Leotta continua ad incantare i fan e, mentre continua la sua presenza sui campi di Serie A, spera di conquistarli anche con la sua nuova avventura televisiva.