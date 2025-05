Per Diletta Leotta non arrivano buone notizie sul fronte professionale: le ultime indiscrezioni spaventano i fan della siciliana

Finito il campionato, finita una nuova avventura per Diletta Leotta. Anche quest’anno la conduttrice siciliana è stata la regina del massimo campionato, almeno dal punto di vista televisivo.

Ha seguito i principali big match della Serie A, fatto da filo conduttore nella lotta scudetto. C’era lei al Maradona quando il Napoli si è laureato campione d’Italia, lei a commentare la festa azzurra da bordocampo, intervistando Conte, McTominay e tutti i protagonisti del tricolore vinto dai partenopei.

D’altronde dal 2018 è lei il volto più in vista di Dazn, la punta di diamante della piattaforma streaming. Una centralità che ha avuto fin dall’esordio in azienda e che ha mantenuto per tutti questi anni, nonostante l’avvicendarsi di colleghi e potenziali ‘rivali’. Ora però le cose potrebbero cambiare o almeno è quello che si dice tra gli addetti ai lavori.

Una Diletta Leotta messa in secondo piano per favorire l’ascesa di volti nuovi in rampa di lancio? È questa l’indiscrezione lanciata dal giornalista Giuseppe Candela dalle pagine di Chi. Anche se a Dazn continuano a dire che la bella siciliana resterà protagonista e non ha nulla da vedere, i movimenti dietro le quinte racconterebbero altro.

Diletta Leotta scalzata da Meloni e Incardona: l’indiscrezione

Come detto a lanciare l’indiscrezione è stata la rivista Chi che racconta della possibilità per Diletta Leotta di dover fare i conti con le nuove leve della piattaforma streaming.

Il riferimento va soprattutto a Giusy Meloni a Eleonora Incardona che dalla prossima stagione calcistica potrebbero guadagnare maggior spazio e toglierlo alla Leotta. Le due giornaliste sono state protagoniste anche in questa stagione ed hanno convinto con il loro lavoro: ecco allora che il prossimo anno potrebbero lanciare l”assalto’ a Diletta Leotta e scalzarla dal ruolo di regina della Serie a.

Soprattutto Giusy Meloni, arrivata lo scorso agosto a Dazn dopo l’esperienza alla Domenica Sportiva, sembra aver convinto i vertici dell’azienda e nella prossima stagione potrebbe avere un ruolo ancora più centrale. Vedremo quali saranno i programmi della piattaforma streaming per il prossimo anno, anche se difficilmente la Leotta perderà la sua posizione privilegia. Intanto per lei c’è anche il Mondiale per club e poi tante vacanze e mare con il marito Karius e la figlia Aria. Per pensare al nuovo campionato ci sarà tempo.