Diletta Leotta spiazza i fan con un nuovo look: la scelta della conduttrice non passa inosservata, il dettaglio è particolare

Diletta Leotta stupisce i fan con un nuovo look ed un dettaglio che forse a qualcuno è sfuggito. La conduttrice siciliano continuare ad essere protagonista su DAZN nei weekend di Serie A.

Dopo la parantesi, non fortunata, alla Talpa sulle reti Mediaset, la Leotta ha continuato a condurre i pre e i post partita sulla piattaforma di streaming, incantando tutti i tifosi con i suoi look da capogiro e le sue curve da perdere la testa. Quest’estate sarà poi impegnata con il Mondiale per club, ma intanto non resta certo senza far nulla.

Anzi, l’abbiamo vista nei giorni scorsi fare una tappa a Parigi per assistere alla Fashion Week dedicata all’Haute Couture, quindi una tappa in Montagna per qualche giorno di relax insieme alla figlia Aria, mentre il marito Loris Karius iniziava la sua nuova avventura calcistica allo Schalke 04. Tra tutti questi appuntamenti, la Leotta ha trovato il tempo anche per curare la sua immagine e per darci un ‘taglio’.

Diletta Leotta, nuovo taglio e colore: i fan approvano

Dando uno sguardo alle recenti foto di Diletta Leotta, infatti, appare evidente come la siciliana abbia fatto visita al proprio parrucchiere. Nessun taglio di capelli particolare, tanto che il suo nuovo look è quasi passato inosservato.

Una semplice spuntatina si direbbe, mettendo a confronto le foto pre e post parrucchiere, ma il colore è decisamente diverso. Nulla di trascendentale, ma i capelli sono stati schiariti: “Blondie again” ha scritto su una stories in cui mostra il suo nuovo look. I capelli più chiari sono evidente, così come appare chiaro che ha fatto ‘sparire’ le radici scure.

“Di nuovo bionda” Diletta Leotta che non perde occasione di aggiornare i propri fan anche sulle sue trasformazioni di look. Del resto la conduttrice sui social è particolarmente apprezzata: oltre nove milioni i follower su Instagram che seguono e commentano tutte le sue pubblicazioni social. Tantissimi quelli che le fanno i complimenti per la sua bellezza, qualcuno azzarda anche qualche dichiarazione d’amore, incurante del matrimonio celebrato con il portiere tedesco appena qualche mese fa.

La presentatrice accoglie ovviamente con piacere i tanti complimenti che le arrivano e non si cura di qualche critica che sui social non può mai mancare. Ce ne saranno anche per il suo nuovo look, ma la Leotta non se ne cura.