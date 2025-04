Diletta Leotta scatena i fan con l’ultimo scatto: questa volta ha superato il limite, la compagnia fa strabuzzare gli occhi ai follower

Ancora e sempre Diletta Leotta. I social sono ormai il suo regno incontrastato, forse ancor di più dei campi di calcio. Weekend pallonaro per la Leotta che domenica sera ha presentato su Dazn la sfida tra Roma e Juventus.

L’occasione per sfoggiare un nuovo look da capogiro con una camicetta bianca aperta al punto giusto e una gonna lunga e attillata che esaltava il suo lato B. Questa volta però la conduttrice siciliana ha incantato anche prima di scendere in campo con un post pubblicato su Instagram che ha scatenato letteralmente i suoi fan. Il motivo? È da ricercare nella compagnia scelta da una sorridente e meravigliosa Leotta: un’altra star dei social, un’altra bellezza italiana che con il suo fascino fa sognare da anni gli italiani (e non solo).

Prima di dedicarsi al suo fine settimana calcistico, la Leotta ha scelto di trascorrere una serata in compagnia e tra gli amici di cui si è circondata c’era anche Elisabetta Canalis. L’ex Velina è una delle donne italiane più apprezzate sui social e la sua avvenenza non passa certo inosservata.

Diletta Leotta con Elisabetta Canalis, i social esplodono

Le due amiche sono andate a cena insieme e Diletta Leotta ha scelto di pubblicare una foto con lei nelle storie di Instagram.

L’immagine mostra le due donne sedute a tavola una accanto all’altra, abbracciate e sorridenti. La Leotta sfoggia un top trasparente che esalta il suo lato A. La Canalis, invece, una canottiera che fa trasparire le sue sinuose forme. Uno scatto che ha conquistato i social, due bellezze molto apprezzate una accanto all’altra: un’immagine che ha fatto sognare i fan delle due showgirl che hanno mostrato di aver particolarmente gradito la pubblicazione.

Per la Leotta questo è un periodo ricco di impegni, ma anche non semplice dal punto di vista personale. Il marito è in Germania dove ha ripreso a giocare a calcio: per lui però la scorsa settimana è arrivato un brutto infortunio che lo ha costretto a chiudere in anticipo la sua stagione. Per questo Diletta la scorsa settimana è volata in Germania per stargli accanto. Questo weekend è rimasta qui ed ha trascorso una serata insieme ad Elisabetta Canalis: una coppia da sogno per i fan italiani delle due donne.