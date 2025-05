L’imprevisto non fa piacere a Diletta Leotta che si infuria: non se l’aspettava di certo quanto è accaduto ad una festa

Impegnata nel rush finale della Serie A, Diletta Leotta è protagonista anche delle cronache rosa con un gossip che da giorni sta tenendo banco.

È nota l’amicizia tra la conduttrice di Dazn ed Elodie: le due donne sono spesso insieme e possono essere definite molto amiche. Non sorprende allora che alla festa per i 35 anni della cantante fosse presente anche la Leotta: un doppio appuntamento per le due amiche, prima al ristorante milanese Casa Giardino per una cena, quindi il vero e proprio festeggiamento al Botox Matinée, altro locale milanese.

Una festa andata in scena lo scorso 5 maggio e di cui ora trapelano indiscrezioni che riguardano anche la stessa Diletta Leotta. Una serata di divertimento che è stata sul punto di essere rovinata a causa di un incontro che nessuno avrebbe voluto e che è stato soltanto frutto del caso. A raccontarlo è il settimanale Oggi che svela cosa è accaduto a cena la sera del compleanno di Elodie.

Diletta Leotta, l’incontro poco gradito con Can Yaman

La cena è stata disturbata, per non dire rovinata, dalla presenza nel locale di Can Yaman, ex di Diletta Leotta: i due hanno avuto una relazione che sembrava essere il preludio di una grande storia d’amore, terminata però in fretta.

Da allora Leotta e Yaman hanno chiuso ogni tipo di rapporto e ora la siciliana è felicemente sposata con Karius. Il faccia a faccia però, stando a quanto riporta il settimanale, ha fatto sfiorare l’incidente diplomatico ed ha un po’ rovinato l’atmosfera di festa che si respirava al tavolo di Elodie. Una ‘burrasca’ temporanea però, almeno stando alle foto pubblicate poi dal locale dopo la comitiva comprendente la cantante e la Leotta si è spostata per continuare i festeggiamenti.

Immagini che ritraggono tutti particolarmente sorridenti con la Leotta che ha sfoggiato un mini dress giallo scintillante e dei capelli mossi. Bella come non mai, contenta della serata trascorsa con l’amica di sempre, lasciandosi alle spalle l’incontro poco gradito con Can Yaman. Un incontro che però fa parte del passato: il presente della Leotta è rappresentato dal marito Karius e dalla piccola Aria con la quale sta provando l’emozionante avventura di essere mamma. Un’avventura che Diletta sta vivendo appieno, senza mettere da parte la sua attività professionale, ma chiudendo con il passato.