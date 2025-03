Diletta Leotta sbalordisce i fan con il look scelto per la sua ultima apparizione a bordocampo: il dettaglio non sfugge ai tifosi

Una dea. Diletta Leotta incanta i propri fan con l’ultimo look da capogiro. La conduttrice Dazn è stata protagonista a Bergamo del big match tra Atalanta e Inter che ha chiuso la giornata numero 29 della Serie A. Una partita che ha visto la squadra di Inzaghi imporsi 2-0 e dare uno scossone alla classifica, riuscendo ad andare a +3 dal Napoli e facendo partire il tentativo di fuga scudetto.

Occhi sul campo da parte dei tifosi, per godersi i gesti tecnici di Lautaro Martinez e gli altri 21 giocatori in campo, ma occhi soprattutto a bordocampo dove Diletta Leotta ha sfoggiato l’ennesimo look da far perdere la testa. Se qualcuno non dovesse crederci, basta fare un giro sul profilo Instagram della presentatrice, affollato da oltre nove milioni di fan.

Tutti letteralmente estasiati dall’outfit scelto dalla Leotta per la sfida di Bergamo: un look da capogiro, con il più classico degli effetti vedo-non vedo che ne esalta le curve e manda in visibilio i suoi follower. Un completo grigio formato da una culotte e da un blazer oversize tenuto aperto, in modo da far vedere il top accollato effetto trasparente che ha fatto impazzire i fan.

Diletta Leotta incanta a Bergamo: la trasparenza è mozzafiato

Il risultato sono i quasi trecentomila mi piace che hanno affollato la gallery pubblicata dalla Leotta. Cuoricini come se piovesse per la siciliana che ha ricevuto anche una valanga di commenti. Ben mille i follower che hanno deciso di lasciare una frase per accompagnare le immagini pubblicate dalla conduttrice Dazn.

I complimenti, neanche a dirlo, si sprecano: dal più classico sei bellissima, al “meravigliosa”, fino ad arrivare a “la migliore in campo” oppure ad un esplicito “sei illegale”. Tutto lecito invece con Diletta Leotta che ha scelto ancora una volta di lasciare a bocca aperta i propri fan scegliendo un look che esalta le sue prosperose curve.

Tutti a bocca aperta, incantati dalla bellezza della conduttrice che si conferma la regina della Serie A e incassa ancora una volta una valanga di complimenti che cancellano qualche critica di chi non trova adatto l’outfit scelto per una partita di calcio. I criticoni se ne faranno una ragione, Diletta Leotta piace (e anche tanto): ancora una volta con il suo look ha fatto gol. “La migliore in campo” per rubare uno dei complimenti arrivati dopo l’ultimo posto.