Per Diletta Leotta arriva lo scatto che manda fuori giri tutti i suoi fan: le immagini sono da vertigine, lo zoom è obbligatorio

Uno spettacolo. Diletta Leotta illumina Instagram con la sua ultima gallery che lascia senza parole i fan. Immagini dall’elevata carica sensuale quella che la bella conduttrice di Dazn ha deciso di pubblicare nei giorni scorsi sul suo profilo.

Un profilo seguito da quasi 10 milioni di follower, tutti pronti ad inondare di cuoricini le pubblicazioni della presentatrice. In attesa del ritorno della Serie A, nel weekend tornerà a bordocampo per commentare i match del massimo campionato sulla piattaforma streaming, la Leotta non si concede pause e continua con i suoi tanti impegni lavorativi.

Tra una registrazione di Mamma Dilettante e un’incursione in qualche sfilata di moda, Diletta si concede anche ai flash dei fotografi e pubblica, ovviamente, tutto su Instagram. Il risultato? Oltre duecentomila mi piace in poche ore e mille e passa commenti che hanno riempito il suo profilo.

Diletta Leotta, la canottiera è striminzita: “Non so più dove zoomare”

Jean attillatissimo, ma soprattutto una mini canottiera che non riesce a contenere il prorompente lato A di Diletta Leotta. Questo il look che ha mandato in estasi i fan della conduttrice Dazn che si è fatta immortalare con un sorriso stampato sul volto e ammiccando all’obiettivo.

Una serie di scatti dall’elevata sensualità che hanno colpito nel segno. “Che spettacolo della natura” scrive un suo fan su Instagram ed un altro fatica a trattenere i capogiri: “Così mi fai svenire” l’avviso alla Leotta. Ma c’è anche chi scherza sul décolleté della siciliana, con un ‘classico’ dei social: lo zoom.

“Non so più dove zoommare” scrive un fan ed un altro sceglie un commento canterino: “Quella sua maglietta fina tanto stretta al punto che ho zoomato tutto”, modificando un grande classico della musica italiana. Un apprezzamento ironico che ha fatto incetta di mi piace, come molti altri. Niente però in confronto alla valanga di cuoricini che hanno generato le foto della Leotta.

Diletta ancora una volta è riuscita a fare scalpore con immagini da perdere la testa: se la sua missione era conquistare il cuore dei fan, l’ha completata in pieno a giudicare dai commenti. Ora per i suoi follower non resta che mettersi in attesa del prossimo post per strabuzzare gli occhi davanti alle curve della bella conduttrice siciliana.